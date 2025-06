Campeonato Paranaense Segunda Divisão: Análise Completa

Quartas de Final do Campeonato Paranaense 2ª Divisão: Análise Completa

O Campeonato Paranaense da Segunda Divisão chegou à sua fase mais emocionante: as quartas de final. Com confrontos definidos e times buscando o tão sonhado acesso à elite do futebol paranaense, a expectativa é de jogos disputados e muita emoção. Nesta análise completa da Divisão de Acesso, detalharemos cada confronto, apresentando os times envolvidos e um breve histórico de suas campanhas até aqui.

Confrontos das Quartas de Final

Os jogos das quartas de final serão disputados em sistema de mata-mata, com partidas de ida e volta. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Os mandantes dos jogos de volta são os times que tiveram melhor campanha na primeira fase.

Galo Maringá x Toledo

Galo Maringá

O Galo Maringá, antigo Aruko Sports Brasil, garantiu a liderança na primeira fase da Segundona Paranaense 2025. Fundado em 2020, o clube tem se destacado pela sua ascensão meteórica no futebol paranaense. Em 2021, foi campeão da Terceira Divisão e, em 2022, vice-campeão da Segunda Divisão, conquistando o acesso à elite. Em 2023, fez sua estreia na primeira divisão, chegando às quartas de final. Sua última partida na fase de grupos foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Nacional-PR.

Toledo

O Toledo Esporte Clube conquistou a última vaga nas quartas de final com uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Laranja Mecânica na última rodada. Fundado em 2004, o Toledo tem uma história de altos e baixos no futebol paranaense. Foi campeão da Série Prata em 2007 e do primeiro turno do Campeonato Paranaense em 2019. Em 2023, foi rebaixado para a Terceira Divisão, mas busca o retorno à elite. Sua última partida na fase de grupos foi a vitória por 1 a 0 sobre o Laranja Mecânica.

Paranavaí x Laranja Mecânica

Paranavaí

O Atlético Clube Paranavaí (ACP) teve uma campanha sólida na primeira fase, garantindo a segunda colocação. Fundado em 1946, o ACP é um clube tradicional do futebol paranaense, com títulos da segunda divisão estadual em 1967, 1983 e 1992, e o Campeonato Paranaense da primeira divisão em 2007. Sua última partida na fase de grupos foi uma vitória por 3 a 1 sobre o PSTC.

Laranja Mecânica

O Esporte Clube Laranja Mecânica, de Arapongas, garantiu sua vaga nas quartas de final. Fundado em 2007 por empresários holandeses, o clube é uma homenagem à Seleção Holandesa. Em sua estreia profissional em 2021, terminou a Terceira Divisão na terceira colocação. Sua última partida na fase de grupos foi uma derrota por 1 a 0 para o Toledo.

Foz do Iguaçu x Batel

Foz do Iguaçu

O Foz do Iguaçu Futebol Clube, conhecido como Azulão da Fronteira, teve uma boa campanha na primeira fase. Fundado em 1996, o Foz do Iguaçu foi campeão da Segunda Divisão Paranaense em 2022 e do Campeonato Paranaense do Interior em 2018. Sua última partida na fase de grupos foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Iguaçu.

Batel

A Associação Atlética Batel, de Guarapuava, garantiu sua classificação para as quartas de final. Fundado em 1951, o Batel é um clube com história no futebol paranaense, tendo participado da Série C do Campeonato Brasileiro em duas ocasiões. Sua última partida na fase de grupos foi uma derrota por 1 a 0 para o Patriotas.

Patriotas x Nacional-PR

Patriotas

O Patriotas Futebol Clube teve uma campanha consistente na primeira fase. Fundado em 2020, o clube tem se consolidado no cenário do futebol paranaense. Sua última partida na fase de grupos foi umavitória por 1 a 0 sobre o Batel.

Nacional-PR

O Nacional Atlético Clube (Nacional-PR), de Campo Mourão, garantiu sua vaga nas quartas de final. Fundado em 1947, o Nacional-PR é um clube tradicional do interior paranaense. Sua última partida na fase de grupos foi uma derrota por 2 a 1 para o Galo Maringá.

Expectativas para as Quartas de Final

Com confrontos equilibrados e times determinados, as quartas de final prometem grandes jogos e muita emoção. A briga pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Paranaense está acirrada, e cada partida será uma verdadeira decisão. Fique ligado para acompanhar todos os lances e resultados desta fase decisiva!

Confira as datas homologadas pela FPF dos jogos das quartas de final da Segundona Paranaense 2025





A Federação Paranaense de Futebol (FPF) confirmou as datas, horários e locais dos confrontos das quartas de final do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão 2025. Os jogos de ida e volta prometem muita emoção e disputas acirradas pela vaga na semifinal.

Confira a tabela completa das partidas:

Quartas de Final – Jogos de Ida

Toledo x Galo Maringá

Data: 14/06/2025 (sábado)

Horário: 15h30

Local: Estádio 14 de Dezembro, Toledo

Nacional x Patriotas

Data: 14/06/2025 (sábado)

Horário: 18h30

Local: Estádio Municipal José Carlos Galbier, Campo Mourão

Batel x Foz do Iguaçu

Data: 15/06/2025 (domingo)

Horário: 15h30

Local: Estádio Waldomiro Gelinski, Guarapuava

Laranja Mecânica x Paranavaí

Data:15/06/2025 (domingo)

Horário:18h30

Local:Estádio Municipal José Chiappin (dos Pássaros), Arapongas

Quartas de Final – Jogos de Volta

Patriotas x Nacional

Data: 21/06/2025 (sábado)

Horário: 15h30

Local: Estádio Municipal Fernando Charbub Farah (Gigante do Itiberê), Paranaguá

Galo Maringá x Toledo

Data: 21/06/2025 (sábado)

Horário: 18h30

Local: Estádio Regional Willie Davids, Maringá

Foz do Iguaçu x Batel

Data: 22/06/2025 (domingo)

Horário: 15h30

Local: Estádio do ABC, Foz do Iguaçu

Paranavaí x Laranja Mecânica

Data:22/06/2025 (domingo)

Horário:18h30

Local:Estádio Municipal Dr. Waldemiro Wagner, Paranavaí

As quartas de final marcam o início da fase decisiva do campeonato, e os clubes seguem firmes na luta pelo acesso à elite do futebol paranaense em 2026. Fique ligado nas atualizações e torça pelo seu time!