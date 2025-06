Galo Maringá Goleia Toledo Sem Piedade na Segundona 2025

Galo Avassalador Goleia Toledo por 7 a 0 e Carimba Vaga na Semifinal

O Galo Maringá fez valer o mando de campo e aplicou uma goleada histórica de 7 a 0 sobre o Toledo, em partida válida pela volta das quartas de final da Segundona do Campeonato Paranaense 2025. O confronto, realizado neste domingo, 22 de junho de 2025, no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá, solidificou a campanha dominante da equipe e garantiu sua passagem para as semifinais da competição.

Supremacia em Campo: Um Show de Gols para a Torcida Maringaense

Apesar de já ter uma confortável vantagem de 3 a 0 construída no jogo de ida, o técnicoRafael Andradeoptou por não dar chances ao acaso e escalou a maioria de seus titulares para iniciar a partida. A decisão foi recompensada com uma performance avassaladora, presenciada por um público total de 279 torcedores, que gerou uma renda de R$ 2.730,00.

A goleada começou a ser construída logo aos 2 minutos e 30 segundos do primeiro tempo, com Córdova abrindo o placar após um cruzamento de Romaílson. A superioridade do Galo foi inegável, com a equipe mantendo o ritmo ofensivo durante os 90 minutos.

Os Gols da Goleada Histórica:

Cordova : Abriu o placar aos 2 minutos e 30 segundos, pegando de primeira na marca do pênalti após cruzamento de Romaílson.

: Abriu o placar aos 2 minutos e 30 segundos, pegando de primeira na marca do pênalti após cruzamento de Romaílson. Adiel (1º gol) : Aos 31 minutos, aproveitou outro cruzamento de Romaílson para fazer o segundo gol.

: Aos 31 minutos, aproveitou outro cruzamento de Romaílson para fazer o segundo gol. Iruan : No segundo tempo, aos 4 minutos, subiu de cabeça para marcar o terceiro do Galo.

: No segundo tempo, aos 4 minutos, subiu de cabeça para marcar o terceiro do Galo. Adiel (2º gol) : Rapidamente, o artilheiro Adiel marcou seu segundo gol na partida, o quarto do time, aproveitando uma sobra na área.

: Rapidamente, o artilheiro Adiel marcou seu segundo gol na partida, o quarto do time, aproveitando uma sobra na área. Júnior Batata : Aos 24 minutos, fez o quinto gol com um toque de classe: dominou no peito, girou e finalizou de sem pulo.

: Aos 24 minutos, fez o quinto gol com um toque de classe: dominou no peito, girou e finalizou de sem pulo. Júnior Prego : Aos 38 minutos do segundo tempo, o lateral esquerdo marcou o sexto gol com um chute de primeira após um cruzamento da direita.

: Aos 38 minutos do segundo tempo, o lateral esquerdo marcou o sexto gol com um chute de primeira após um cruzamento da direita. Cauã Santos: Menos de um minuto depois do gol de Prego, Cauã Santos, que havia entrado na partida, selou a goleada histórica de cabeça, após um cruzamento da esquerda.

Foco e Qualidade: A Mentalidade Vencedora de Rafael Andrade

A escalação quase completa do time titular, que incluiu nomes como Caio no gol, Romaílson, Márcio Júnior, Naílson e Júnior Prego na defesa; Michelon, Davi Souza e Leandro Córdova no meio-campo; e Iruan, Dhiordan e Adiel no ataque, demonstra a seriedade com que o Galo Maringá encarou o desafio. Mesmo com as alterações no segundo tempo, com a entrada de Marcelo Xavier, Magrão e Lusa, o ritmo e a qualidade técnica da equipe foram mantidos, evidenciando a profundidade do elenco. A diferença de qualidade técnica entre os elencos foi descrita como um "verdadeiro abismo".

Próxima Parada: As Semifinais Contra o Nacional de Campo Mourão

Com a goleada e a classificação confirmadas, o Galo Maringá já volta suas atenções para o próximo desafio: as semifinais da Segundona Paranaense, onde enfrentará o Nacional de Campo Mourão. O primeiro jogo será disputado em Campo Mourão, e a partida de volta, que definirá um dos finalistas e um dos times promovidos, acontecerá novamente em Maringá. O Galo Maringá está a apenasdois jogosde garantir seu lugar na 1ª Divisão do Campeonato Paranaense de 2026.