FUTEBOL: Segundona Paranaense Quartas de Final Jogos Ida 2025

Campeonato Paranaense Segunda Divisão: Jogos de Ida das Quartas de Final Agitam o Paraná!

As quartas de final do Campeonato Paranaense Segunda Divisão 2025 começaram commuita emoção e resultados que prometem jogos de volta eletrizantes!As partidas de ida, realizadas entre os dias 14 e 15 de junho, definiram as primeiras vantagens e deixaram os torcedores na expectativa. Prepare-se para mergulhar nos detalhes e análises que só o Kichutada traz para você!

Massacre em Toledo: Galo Maringá Impõe Goleada Fora de Casa e Sonha Alto na Segundona!

OGalo Maringá deu um passo gigantesco rumo às semifinaisao golear o Toledo por3 a 0no Estádio 14 de Dezembro, em Toledo, na tarde de sexta-feira (14/06). A partida, que contou com 212 pagantes e uma renda de R$ 2.700,00, foi dominada pelo time visitante, que soube aproveitar as oportunidades no segundo tempo para construir um placar elástico.

Os gols do Galo Maringá foram marcados porAdiel, aos 5 minutos da etapa final, e peloartilheiro Iruan Lima, que balançou as redes duas vezes, aos 16 minutos (com assistência precisa de Júnior Prego) e aos 37 minutos (com assistência de Cristhyan Noto). Iruan Lima, com seu faro de gol apurado, foi o grande nome do jogo, mostrando a força ofensiva do Galo. O Toledo, por sua vez, teve uma tarde para esquecer, comRenanePedrinhoadvertidos com cartão amarelo eXandãoexpulso, complicando ainda mais a situação da equipe. A arbitragem ficou a cargo de Matheus Bortolini, auxiliado por João Fábio Machado Brischiliari e Guilherme de Oliveira Castilho.

Ficha Técnica:

Data: 14/06/2025 às 15h30

Estádio 14 de Dezembro em Toledo

Publico: 212 pagantes / 348 total / R$ 2.700,00

Arbitro: Matheus Bortolini

Assistentes: João Fábio Machado Brischiliari e Guilherme de Oliveira Castilho

Cartão Amarelo: 6-Renan e 2-Pedrinho (Toledo).

Cartão Vermelho: 14-Xandão (Toledo).

Próxima Partida:O jogo de volta será no dia 21/06, às 18h30, no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá. Com a vantagem de três gols, o Galo Maringá pode perder por até dois gols de diferença que ainda assim avança. Uma missão quase impossível para o Toledo, que precisará de um milagre para reverter o placar!

Vantagem Mínima: Foz do Iguaçu Vence o Batel com Gol Contra e Deixa Confronto em Aberto!

Em um jogo disputado no Estádio Waldomiro Gelinski, em Guarapuava, o Foz do Iguaçu conseguiu umavitória magra de 1 a 0sobre o Batel, no sábado (15/06). O único gol da partida foi umgol contra de Gonzalez, do Batel, aos 15 minutos do segundo tempo, um lance de azar que acabou definindo o placar. O público total foi de 1.438 torcedores, que viram um jogo tenso e com poucas chances claras.

A partida foi marcada por muitas advertências, refletindo a intensidade do confronto.Gabriel Majela,MeloeLeoreceberam amarelo pelo Batel, enquantoDudu Bahia,CarlãoeDanielforam advertidos pelo Foz do Iguaçu. Apesar da tensão, não houve expulsões. O trio de arbitragem foi composto por Marco Antonio dos Santos Travessolo, Sergio Henrique Monteiro Gomes e Alessandro Antonio Gonçalves.

Ficha Técnica:

Data: 15/06/2025 às 15h30

Estádio Waldomiro Gelinski em Guarapuava

Publico: 1.438 público total

Arbitro: Marco Antonio dos Santos Travessolo

Assistentes: Sergio Henrique Monteiro Gomes e Alessandro Antonio Gonçalves

Cartão Amarelo: 11-Gabriel Majela, 2-Melo e 6-Leo (Batel); 4-Dudu Bahia, 1-Carlão e 7-Daniel (Foz do Iguaçu).

Cartão Vermelho: nenhum

Próxima Partida:O confronto decisivo acontece no dia 22/06, às 15h30, no Estádio ABC, em Foz do Iguaçu. O Foz do Iguaçu joga pelo empate para garantir a vaga, mas a vantagem mínima deixa o confronto em aberto, prometendo um jogo de volta tenso e imprevisível, onde qualquer erro pode ser fatal!

Nacional Bate o Patriotas por 1 a 0 em Campo Mourão e Leva Vantagem Mínima para a Volta!

O Nacional de Rolândia conquistou uma importante vitória por1 a 0sobre o Patriotas no Estádio Municipal José Carlos Galbier, em Campo Mourão, também no sábado (15/06). O gol da vitória foi marcado pelotalismã Raphael Luz, aos 23 minutos do segundo tempo, para a alegria dos 1.800 torcedores presentes, que viram seu time sair na frente no duelo.

A partida teve cartões amarelos paraLucas Newiton(Nacional) e paraAfonso,Eydison,Alex Nemetz,AndreyeLucão(Patriotas). A situação do Patriotas se complicou ainda mais com aexpulsão de Caio Queiroz. A arbitragem foi de Lucas Casagrande, com o auxílio de Luis Henrique Campanhoni Amadori e Danilo Padilha Porse.

Ficha Técnica:

Data: 15/06/2025 às 15h30

Estádio Municipal José Carlos Galbier em Campo Mourão

Publico: 1.800 público total

Arbitro: Lucas Casagrande

Assistentes: Luis Henrique Campanhoni Amadori e Danilo Padilha Porse

Cartão Amarelo: 14-Lucas Newiton (Nacional); 5-Afonso, 9-Eydison, 10-Alex Nemetz, 20-Andrey e 2-Lucão (Patriotas).

Cartão Vermelho: 16-Caio Queiroz (Patriotas).

Próxima Partida:O jogo de volta será no dia 21/06, às 15h30, no Estádio Municipal Fernando Charbub Farah (Gigante do Itiberê), em Paranaguá. O Nacional precisa de um empate para avançar, mas o Patriotas, jogando em casa e com um a menos para o próximo jogo, terá que buscar a vitória a todo custo para reverter a desvantagem e seguir vivo na competição.

Virada Épica! Paranavaí Arranca Vitória Incrível nos Acréscimos e Deixa o Laranja Mecânica Atordoado!

No confrontomais emocionante das quartas de final, o Paranavaí protagonizou umavirada heroicasobre o Laranja Mecânica, vencendo por3 a 2no Estádio Municipal José Chiappin (dos Pássaros), em Arapongas, no sábado (15/06). O que parecia ser uma vitória tranquila para os donos da casa, que abriram 2 a 0 no primeiro tempo com gols deGuilherme(2' 1T) eArdley(46' 1T, com assistência precisa de Filipe), transformou-se em um pesadelo nos minutos finais.

A reação do Paranavaí na segunda etapa foi umverdadeiro show de resiliência.Jorginhodiminuiu aos 23 minutos, acendendo a esperança. Mas foi nos acréscimos que a magia aconteceu:Manzoliempatou aos 44 minutos, após mais uma assistência de Jorginho, e o golpe final veio deCirilo, aos 48 minutos, com um passe açucarado de Daniel Costa, selando umavirada de tirar o fôlego!A frustração era visível no banco do Laranja Mecânica, que viu a vitória escapar das mãos de forma dramática. As informações de público e renda não foram divulgadas.

A partida foi intensa, comGuilherme,ThiagoeFabio(Laranja Mecânica) eDudu(Paranavaí) recebendo cartões amarelos.Gabriel Mello, do Laranja Mecânica, foi expulso, complicando ainda mais a situação da equipe. A arbitragem foi de Kleber Ariel Gonçalves Silva, auxiliado por Diego Fortunato e Victor Hugo dos Santos Mendonça.

Ficha Técnica:

Data 15/06/2025 às 18h30

Estádio Municipal José Chiappin (dos Pássaros) em Arapongas

Publico: Sem informações

Arbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva

Assistentes: Diego Fortunato e Victor Hugo dos Santos Mendonça

Cartão Amarelo: 10-Guilherme, 1-Thiago e 8-Fabio (Laranja Mecânica); 14-Dudu (Paranavaí).

Cartão Vermelho: 6-Gabriel Mello (Laranja Mecânica).

Próxima Partida:A decisão será no dia 22/06, às 15h30, no Estádio Municipal Dr. Waldemiro Wagner, em Paranavaí. O Paranavaí tem a vantagem do empate, mas o Laranja Mecânica, ferido e com um jogador a menos, terá que buscar o resultado fora de casa em um duelo que promete ser um dos mais quentes e imprevisíveis da volta. Quem levará a melhor nessa batalha?

Os jogos de volta prometem definir os semifinalistas em confrontos cheios de rivalidade e busca pela vaga na elite do futebol paranaense!Fique ligado que o Kichutada traz tudo pra você!