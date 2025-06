Análise Semifinal Campeonato Paranaense Segunda Divisão 2025

Análise Completa das Quartas de Final do Campeonato Paranaense Segunda Divisão 2025





A Saga do Acesso: Uma Análise Detalhada dos Confrontos e a Definição das Semifinais

A Segundona Paranaense de 2025 tem se mostrado uma competição vibrante e repleta de emoções, com equipes lutando intensamente por uma vaga na elite do futebol paranaense. Este artigo tem como objetivo apresentar uma análise detalhada dos jogos das quartas de final, abordando os confrontos de ida e volta, os resultados que definiram os classificados e, por fim, a configuração das semifinais, que prometem ainda mais adrenalina na busca pelo acesso.

Os Confrontos das Quartas de Final: Jogos de Ida e volta

A fase de mata-mata da Segundona Paranaense começou com jogos de ida que já indicaram a intensidade da disputa. Quatro confrontos marcaram o início dessa etapa decisiva, com algumas equipes buscando vantagem em seus domínios e outras tentando surpreender fora de casa. Abaixo, um breve resumo de cada partida de ida:

Toledo 0 x 3 Galo Maringá (Ida)

No primeiro confronto das quartas de final, o Galo Maringá impôs sua força e goleou o Toledo por 3 a 0 no Estádio 14 de Dezembro, em Toledo. Os gols do Galo Maringá foram marcados por Adiel (duas vezes) e Iruan Lima. A partida foi marcada pela superioridade do time visitante, que soube aproveitar as oportunidades para construir um placar elástico, deixando o Toledo em situação delicada para o jogo de volta.

Galo Maringá 7 x 0 Toledo (Jogo da Volta)

O Galo Maringá confirmou sua superioridade e atropelou o Toledo com uma goleada de 7 a 0 no jogo de volta, garantindo sua vaga nas semifinais. Com o placar agregado de 10 a 0, o Galo Maringá demonstrou ser um forte candidato ao acesso, com um desempenho ofensivo impressionante. Os gols da goleada foram marcados por Adiel (duas vezes), Leandro Córdova, Iruan, Batata, Júnior Prego e Cauã Santos.

Nacional-PR 1 x 0 Patriotas (Ida)

Em Campo Mourão, o Nacional de Rolândia conquistou uma vitória importante sobre o Patriotas por 1 a 0 no Estádio Municipal José Carlos Galbier. O gol da vitória foi de Raphael Luz. O resultado deu uma vantagem mínima ao Nacional para o jogo de volta, mas manteve o confronto em aberto, exigindo atenção máxima de ambas as equipes.

Patriotas 1 x 1 Nacional-PR (Jogo da Volta)

O Nacional-PR garantiu sua classificação para as semifinais ao empatar em 1 a 1 com o Patriotas no jogo de volta [2]. O Nacional-PR havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, e o gol de Andrezinho aos 49 minutos do segundo tempo no jogo de volta garantiu a vaga, apesar do gol de Ruan Lima para o Patriotas. O placar agregado de 2 a 1 para o Nacional-PR mostra a dificuldade do confronto, mas a equipe de Rolândia soube segurar a vantagem.

Batel 0 x 1 Foz do Iguaçu (Ida)

No Estádio Waldomiro Gelinski, em Guarapuava, o Foz do Iguaçu venceu o Batel por 1 a 0. O único gol da partida foi um gol contra de Gonzalez, do Batel. A vitória magra do Foz do Iguaçu deixou o confronto em aberto para o jogo de volta, prometendo um duelo tenso e imprevisível.

Foz do Iguaçu 4 x 2 Batel (Jogo da Volta)

O Foz do Iguaçu venceu o Batel por 4 a 2 no jogo de volta, consolidando sua classificação para as semifinais. O Foz do Iguaçu já tinha a vantagem de 1 a 0 do primeiro jogo. Os gols do Foz foram de Giovane, e Kauã Gomes (duas vezes), além de um gol contra de Damasceno. O Batel diminuiu com Andrey Jacaré e Lisboa. O placar agregado de 5 a 2 para o Foz do Iguaçu garantiu a equipe na próxima fase.

Laranja Mecânica 3 x 2 Paranavaí (Ida)

O confronto entre Laranja Mecânica e Paranavaí foi o mais emocionante dos jogos de ida. O Paranavaí protagonizou uma virada heroica, vencendo por 3 a 2 no Estádio Municipal José Chiappin, em Arapongas [1]. O Laranja Mecânica chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas o Paranavaí buscou a virada nos acréscimos do segundo tempo, com gols de Jorginho, Manzoli e Cirilo. Essa virada épica deixou o Laranja Mecânica atordoado e o Paranavaí com a vantagem do empate para o jogo de volta.

Paranavaí 1 x 2Laranja Mecânica (Jogo da Volta)

No confronto mais dramático das quartas de final, o Paranavaí e o Laranja Mecânica levaram a decisão para os pênaltis, após o Laranja Mecânica vencer o jogo de volta por 2 a 1 [2]. O Paranavaí havia vencido o jogo de ida por 3 a 2. O Laranja Mecânica buscou o placar fora de casa e abriu dois gols de vantagem no segundo tempo, mas o Paranavaí conseguiu levar a decisão para os pênaltis com um gol de Manzoli. Nas penalidades, o Paranavaí converteu todas as suas cobranças, garantindo a vaga nas semifinais.

Os Confrontos das Quartas de Final: Jogos de Volta

Os jogos de volta das quartas de final foram marcados por muita emoção e reviravoltas, definindo os quatro semifinalistas que seguem na briga pelo acesso à elite do Campeonato Paranaense. As equipes que haviam conquistado vantagem nos jogos de ida buscaram consolidar suas classificações, enquanto as que estavam em desvantagem lutaram para reverter o placar.

Definição das Semifinais

Com o término das quartas de final, a Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense definiu os quatro times que seguem na disputa pelo acesso à elite de 2026. Galo Maringá, Nacional-PR, Paranavaí e Foz do Iguaçu são as equipes que avançaram e agora se preparam para os confrontos que definirão os finalistas e, consequentemente, os times que subirão para a Primeira Divisão. As semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta, com datas e horários a serem definidos pela FPF , as partidas de ida previstas para os dias 28 e 29 de junho.

Os confrontos das semifinais ficaram definidos da seguinte forma:

Nacional-PR x Galo Maringá

Paranavaí x Foz do Iguaçu

Esses duelos prometem ser intensos, com equipes buscando a vitória a todo custo para garantir o tão sonhado acesso. A expectativa é de jogos equilibrados e com muita emoção, dignos de uma fase decisiva de campeonato.

Seleção das Quartas - Segundona Paranaense 2025

Com base no desempenho dentro de campo, oParaná Esportivoescalou os 11 destaques da fase, além do comandante que fez a diferença na beira do gramado.

Goleiro

Alexandre – Nacional

Salvou o time nos momentos mais difíceis e garantiu a classificação com defesas seguras.

Defesa

Romaílson (LD) – Galo Maringá

Apoio constante e intensidade do início ao fim na goleada sobre o Toledo.

Breno Bora (Z) – Foz do Iguaçu

Seguro, firme no jogo aéreo e líder da zaga.

Manzoli (Z) – AC Paranavaí

Decisivo. O gol que levou o ACP para os pênaltis saiu da sua cabeça.

Carlos Henrique (LE) – Nacional

Boa leitura defensiva e apoio eficiente pelo setor esquerdo.

Meio-Campo

Michelon – Galo Maringá

Controle absoluto do meio. Foi o motor da equipe mais consistente da rodada.

Diego – Laranja Mecânica

Criatividade, muita movimentação e qualidade técnica. Pena que parou nos pênaltis.

Kauã Gomes – Foz do Iguaçu

Participativo, inteligente e muito efetivo na criação ofensiva.

Ataque

Darlysson – Nacional

Referência ofensiva, extremamente habilidoso. Incisivo no 1x1 e presença constante no ataque.

Adiel – Galo Maringá

Participou diretamente na construção da goleada. Rápido e decisivo.

Giovanni – Foz do Iguaçu

Goleador e protagonista na vitória que garantiu o Foz nas semifinais.

Técnico: Claudemir Sturion – Nacional

Com um elenco modesto, armou um time competitivo, superou o favoritismo do adversário e levou o Nacional à semifinal.





Conclusão

As quartas de final do Campeonato Paranaense Segunda Divisão 2025 entregaram tudo o que se esperava de uma fase de mata-mata: jogos emocionantes, viradas e muita disputa. Galo Maringá, Nacional-PR, Paranavaí e Foz do Iguaçu mostraram resiliência e qualidade para avançar, e agora se preparam para as semifinais, onde apenas dois times garantirão o acesso à elite. A competição segue acirrada, e os próximos jogos prometem definir os protagonistas dessa temporada histórica.