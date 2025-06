ACP Paranavaí 0x0 Foz do Iguaçu semi Segundona Paranaense

Tudo em Aberto: ACP e Foz do Iguaçu Ficam no 0 a 0 e Levam a Decisão para o ABC





Jogo de ida da semifinal da Segundona Paranaense termina sem gols, com chances abertas para os dois lados

A tarde de domingo (29) foi de equilíbrio e tensão no Estádio Municipal Dr. Waldemiro Wagner, em Paranavaí. Atlético Clube Paranavaí (ACP) e Foz do Iguaçu FC protagonizaram um duelo físico e estratégico na primeira semifinal da Segundona Sanepar 2025, que terminou empatado em 0 a 0, mantendo em aberto a disputa pela vaga na grande final do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão.

Paranavaí com apoio da torcida, Foz mais agressivo

Jogando em casa, o ACP contou com o apoio vibrante de sua torcida, que compareceu em bom número e empurrou o time durante os 90 minutos. Apesar do incentivo, o time rubro-branco encontrou dificuldades diante da postura firme e organizada do Azulão da Fronteira, que demonstrou mais volume de jogo e criou as principais chances da partida.

Logo no primeiro tempo, o Foz chegou com perigo: Hiago fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para Marcus Uberaba, que cabeceou por cima do travessão. O time visitante dominava as ações ofensivas, enquanto o ACP apostava nos contra-ataques e bolas paradas.

O volante Daniel, do Foz, precisou ser substituído ainda na etapa inicial por conta de um desconforto muscular. No intervalo, mais uma baixa: o goleiro Carlão apresentou mal-estar e deu lugar a Diego, que entrou e manteve a segurança na meta do Azulão.

Foz pressiona, mas para no goleiro do ACP

No segundo tempo, o Foz voltou mais agressivo. Em uma das melhores jogadas coletivas do confronto, Kauã finalizou com força após cruzamento de Tiago Brito e exigiu grande defesa do goleiro adversário. Marcus Uberaba ainda teve outra boa oportunidade, novamente pelo alto, mas o goleiro salvou mais uma vez.

Na tentativa de buscar a vitória fora de casa, o técnico Adriano de Souza lançou Alan, Bruno e Alex Oliveira, mexendo no meio e ataque para aumentar a intensidade nos minutos finais. Apesar da insistência, o gol não saiu.

Sete jogos de invencibilidade e decisão em casa

Com o resultado, o Foz do Iguaçu chegou ao sétimo jogo seguido sem perder na competição e terá a vantagem de decidir em seus domínios. A partida de volta será no próximo domingo (7), às 15h30, no Estádio do ABC, em Foz do Iguaçu. Quem vencer garante vaga na grande final e dá um passo decisivo rumo ao acesso à elite do futebol paranaense.

Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.