Foz Vence Batel Classifica para Semifinal da Segundona 2025

A Batalha dos Bichos: Quati Artilheiro vs. Lobo Ferido !

O sol mal se despedia do horizonte em Foz do Iguaçu, mas o Estádio do ABC ainda reverberava com os ecos de uma batalha épica. Não, não foi apenas um jogo de futebol; foi um verdadeiro embate de mascotes, uma disputa de honra entre a agilidade do Quati Azulão e a ferocidade do Lobo Guarapuavano!

De um lado, o Quati, mascote do Foz do Iguaçu, pulava de galho em galho (ou melhor, de chute em chute) com uma energia contagiante. Seus olhinhos curiosos brilhavam a cada jogada, e suas patas ágeis pareciam guiar a bola direto para as redes levando a torcida à loucura. Ele era o mestre da surpresa, o artilheiro inesperado, o terror das defesas adversárias.

Do outro, o Lobo, símbolo do Batel de Guarapuava, rosnava em campo, exibindo seus dentes afiados e sua pose imponente. Ele havia chegado com a confiança de quem domina a floresta, pronto para caçar a vitória."Uivooooo!", ele bradava, tentando intimidar o pequeno Quati e seus companheiros. Mas, por mais que corresse e tentasse morder a bola, o Lobo parecia sempre um passo atrás da astúcia do Quati.

O jogo começou com o Lobo tentando impor seu ritmo, mas o Quati, esperto que só ele, já tinha um plano. Ele se esgueirava, driblava e, quando menos se esperava, *POW!* Um gol para o Foz! O Lobo, surpreso, só conseguiu arranhar a bola algumas vezes, conseguindo dois gols que o colocou de volta com possibilidades, mas o Quati estava em um dia inspirado. Ele e seus amigos Quatis (os jogadores do Foz) não paravam de balançar as redes.

A cada gol do Foz, o Quati fazia uma dancinha engraçada, enquanto o Lobo, frustrado, arranhava o gramado com as garras, sem entender como um bicho tão pequeno podia ser tão letal. No final, o placar não mentia:Foz do Iguaçu 4 x 2 Batel. O Quati Azulão saiu vitorioso, comemorando com a torcida e mostrando que tamanho não é documento quando se tem agilidade e faro de gol!

O Lobo, cabisbaixo, recolheu seus dentes e suas garras, prometendo que na próxima temporada a caçada seria diferente. Mas, por enquanto, pelo menos nesse confronto, a floresta paranaense pertence ao Quati.

Vitoria e Quebra de Recorde!

O Azulão da Fronteira segue fazendo história na Segundona Sanepar 2025. Com a vitória por 4x2 sobre o Batel, no Estádio do ABC, o Foz garantiu vaga nas semifinais e quebrou um recorde: seis vitórias consecutivas, a maior sequência da história do clube.

O time dominou o jogo. Abriu o placar no primeiro tempo com um gol contra e, na etapa final, brilhou. Giovane, camisa 22, marcou seu primeiro gol pelo clube, seguido de dois gols do artilheiro Kauã Gomes, que selaram a classificação. O Batel até descontou, mas o agregado ficou 5x2 para o Foz.

O técnico Adriano Souza celebrou a campanha histórica:

"São seis vitórias seguidas, isso mostra nosso foco. Agora é virar a chave e pensar no Paranavaí. O objetivo é claro: o acesso."

O próximo desafio é contra o ACP de Paranavaí, semifinal, valendo vaga na final e o tão sonhado acesso à primeira divisão do futebol paranaense.