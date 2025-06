Galo Maringá Soberano Vira Sobre o Nacional na Segundona 2025

Campeonato Paranaense Divisão de Acesso 2025





Crônica de um Duelo Animal no Willie Davids: O Galo que Cantou Mais Alto que a Capivara Molhada!





Preparem seus apetrechos de torcedor e peguem um "cachorrão" (ou uma canja de galinha, dependendo do lado!), porque o Estádio Regional Willie Davids foi palco de um confronto épico, não apenas entre equipes, mas entre mascotes! De um lado, o imponente Galo do Maringá. Do outro, a serena (será?) Capivara do Nacional de Campo Mourão. Era a 9ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão de 2025, e a rivalidade estava no ar!

O palco estava montado no Willie Davids, em Maringá. A plateia, composta por 305 pagantes e um total de 315 almas corajosas (ou talvez apenas amantes do bom futebol paranaense), esperava por emoções. O árbitro Leandro Ricardo Bento apitou o início da peleja, auxiliado pelas bandeirinhas de Evanderson Rodrigues Florentino e Alessandro Rodrigues Mori.

Logo cedo, a Capivara mostrou que não estava para brincadeira. Aos 13 minutos do primeiro tempo, num lance que deve ter pegado o Galo cochilando no poleiro, Lucas Bueno serviu Wendel, que mandou a bola para as redes. 0 a 1 para o Nacional! A Capivara deve ter dado um mergulho de alegria, achando que a vitória estava garantida.

Mas o Galo, ah, o Galo! Sabe como é, galo que é galo não se entrega fácil. Ele bate as asas, estufa o peito e parte para cima! E foi o que aconteceu. Aos 34 minutos do primeiro tempo, o volante Michelon mostrou que galo também tem pé calibrado e mandou para o gol em uma linda cobrança de falta, empatando a partida. Foi um grito de gol que acordou o Willie Davids e mandou um recado para a Capivara: aqui quem manda é o Galo! Michelon, inclusive, recebeu um cartão amarelo mais tarde, talvez por excesso de 'pavio' ou de penas eriçadas.

O jogo seguiu pegado. Tão pegado que o Nacional teve dois jogadores amarelados no meio-campo, Geandro e Mateuzinho. O técnico Claudemir Sturion via seus comandados (e sua Capivara) tentando segurar a pressão do Galo do técnico Rafael Andrade.

Mas o destino já estava escrito, ou melhor, bicado! Aos 32 minutos do segundo tempo, Dhiordan Rhuan, que entrou no lugar de Eli Júnior, deu a assistência para Iruan Lima, que também veio do banco (no lugar de Cristhyan Noto). Galo Maringá 2, Nacional 1! Um gol de quem veio para resolver, com a frieza de quem sabe que o canto do galo ao amanhecer anuncia a vitória!

Para piorar a situação da Capivara, Lucas Bueno, o mesmo que deu a assistência para o gol do Nacional, recebeu um cartão vermelho. Talvez ele tenha tentado dar uma "capivara afogada" num adversário, mas a arbitragem não perdoou e ele foi mais cedo para o chuveiro.

Com a vitória por 2 a 1, o Galo Maringá confirmou a liderança da primeira fase da Segundona Sanepar 2025, terminando invicto com 23 pontos. A Capivara do Nacional, apesar da derrota, garantiu a classificação em 5º lugar.





Ficha Técnica Campeonato: Paranaense Segunda Divisão 2025 Fase/Rodada: 1ª Fase - 9ª Rodada Placar: Galo Maringá 2x1 Nacional Data/Hora: 07/06/2025 às 15h30 Estádio: Regional Willie Davids em Maringá Público: 305 pagantes / 315 total Renda: R$ 3.070,00 Árbitro: Leandro Ricardo Bento Assistentes: Evanderson Rodrigues Florentino, Alessandro Rodrigues Mori Cartões Amarelos: Michelon (Galo Maringá); Geandro, Mateuzinho (Nacional) Cartão Vermelho: Lucas Bueno (Nacional)

Escalações Galo Maringá: 1-Vinicius; 2-Wellington (14-Diego Clemente), 3-Kaio Henrique, 4-Marcelo Xavier e 6-Igor Miranda; 5-Michelon, 8-Fabricio Lusa e 10-Sorriso (20-Leandro Cordova); 7-Eli Júnior (22-Dhiordan Rhuan), 11-Cristhyan Noto (18-Iruan Lima) e 9-Junnior Batata (19-Adiel Oliveira). Técnico:Rafael Andrade. Nacional: 1-Alexandre; 2-João Vitor, 3-Carlos Antonio, 4-Leandrinho e 6-Carlinhos; 5-Geandro, 8-Raphael Stard, 7-Lucas Bueno e 10-Mateuzinho (17-Gaúcho); 11-Wendel (18-Erik Robert) e 9-Jhonny (16-Andrezinho). Técnico:Claudemir Sturion.

Próximas Partidas (Quartas de Final - Jogos de Ida) Galo Maringá: Adversário: Toledo Data/Hora: 14/06/2025 às 15h30 Local: Estádio 14 de Dezembro em Toledo Nacional: Adversário: Patriotas Data/Hora: 14/06/2025 às 18h30 Local: Estádio Municipal José Carlos Galbier em Campo Mourão

Que venham os mata-matas! E que a rivalidade entre o Galo e a Capivara continue rendendo boas histórias no futebol paranaense!





Assista os melhores momentos da partida com imagens da FPF