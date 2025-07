Galo Maringá e Foz Iguaçu Voltam a Primeira Divisão Paranaense

A Emoção em Dobro: Semifinais da Segundona Paranaense 2025 e a Ascensão à Elite!





Um Fim de Semana de Tirar o Fôlego

O futebol paranaense viveu um fim de semana de pura adrenalina, risadas e, para alguns, talvez um pouco de desespero. As semifinais de volta da Segunda Divisão de 2025 não foram para os fracos de coração. Dois jogos, duas histórias distintas, mas um objetivo em comum: a tão sonhada vaga na elite do futebol paranaense em 2026. E, claro, a chance de disputar a grande final. Preparem-se para reviver esses momentos épicos, com uma pitada de humor e a certeza de que o Paraná respira futebol!

O Massacre do Galo: Galo Maringá 5x0 Nacional



Foto Renata França/Galo Maringá





O Canto do Galo Ecoou Forte no Willie Davids

No sábado, 5 de julho de 2025, o Estádio Regional Willie Davids, em Maringá, foi palco de um verdadeiro show. O Galo Maringá, com seu canto afinado e suas penas afiadas, não tomou conhecimento do Nacional e aplicou uma goleada histórica de 5 a 0. O placar, que mais parecia de um jogo de videogame no modo fácil, garantiu a vaga do Galo na final e, mais importante, o acesso à Série A do Paranaense de 2026. O Nacional, por sua vez, deve ter saído do campo se perguntando se o ônibus de volta para casa ainda estava lá.

O Jogo: Uma Avalanche Alvinegra

Desde o apito inicial do árbitro Kleber Ariel Gonçalves Silva, o Galo Maringá mostrou que não estava para brincadeira. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Dhiordan Rhuan abriu o placar, com a precisão de um relojoeiro suíço. O Nacional, ainda tentando se encontrar em campo, viu Davi de Souza, aos 27, ampliar a vantagem, com uma assistência açucarada de Michelon. E para coroar uma primeira etapa impecável, Adiel, aos 39, balançou as redes novamente, após um passe milimétrico de Romailson. O intervalo chegou com um 3 a 0 no placar, e a torcida do Galo já ensaiava o "olé" nas arquibancadas do Willie Davids.

No segundo tempo, a história não mudou. O Galo Maringá, sob a batuta do técnico Rafael Sundermann, já que Rafael Andrade cumpriu suspensão por ter sido expulso no primeiro jogo, parecia ter tomado um energético turbinado no vestiário. Guilherme Papaléo, que entrou no lugar de Dhiordan Rhuan, não quis ficar de fora da festa e, aos 30 minutos, fez o quarto gol, com um toque mágico de Cristhyan Noto. E para selar a goleada e a classificação, Adiel, o artilheiro da noite, marcou seu segundo gol aos 40 minutos, fechando o caixão do Nacional com um impiedoso 5 a 0.

Ficha Técnica

Galo Maringá: 1-Caio Bolonhin; 2-Romailson, 3-Marcio Júnior, 4-Nailson e 6-Júnior Prego; 5-Michelon (22-Diego Gomes), 8-Davi de Souza (16-Igor Miranda) e 10-Dhiordan Rhuan (25-Guilherme Papaléo); 7-Iruan Lima (15-Fabrício Lusa), 11-Eli Júnior (17-Cristhyan Noto) e 9-Adiel. Técnico:Rafael Sundermann Nacional: 1-Alexandre; 2-João Vitor, 14-Lucas Newiton (3-Carlão), 4-Fernando Brito, 20-Wembley (30-Johnny) e 6-Carlinhos (18-Andrezinho); 5-Geandro, 8-Raphael Stard e 10-Raphael Luz; 7-Darlysson (9-Lucas Bueno) e 11-Wendel. Técnico: Claudemir Sturion. Data: 05/07/2025 às 15h30 Local: Estádio Regional Willie Davids em Maringá Público e Renda: 846 pagantes / 863 total / R$ 8.460,00 Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer e Guilherme Vogas Tavares Cartões Amarelos: Iruan Lima, Júnior Prego, Michelon, Eli Júnior e Guilherme Papaléo (Galo Maringá); Wembley e Darlysson (Nacional) Cartão Vermelho: Carlão (Nacional)

A Batalha de Foz: Foz do Iguaçu 2x2 Paranavaí (3x2 nos Pênaltis)





Foto Thamela Quirino/ACP

Drama, Gols e Pênaltis: O Foz do Iguaçu Garante a Vaga!

No domingo, 6 de julho de 2025, o Estádio do ABC, em Foz do Iguaçu, foi palco de um confronto digno de cinema. Foz do Iguaçu e Paranavaí protagonizaram um jogo eletrizante, com reviravoltas, gols e uma decisão por pênaltis que fez o coração de qualquer torcedor parar. No final, o Foz do Iguaçu levou a melhor, vencendo por 3 a 2 nas penalidades máximas após um empate em 2 a 2 no tempo normal. Com a vitória, o Foz garantiu sua vaga na final e, assim como o Galo, carimbou seu passaporte para a Série A do Paranaense de 2026. O Paranavaí, apesar da luta, viu o sonho do acesso escapar pelos dedos.

O Jogo: Emoção Até o Último Segundo

O Paranavaí começou com tudo, e Miguel, aos 23 minutos do primeiro tempo, abriu o placar, com assistência de Vitor, calando a torcida local. Mas o Foz do Iguaçu não se abateu e Guilherme Truyts, aos 37, empatou a partida, com um passe de Dudu Bahia, levando a torcida ao delírio. No entanto, a alegria durou pouco, pois Miguel, novamente ele, aos 46 minutos, colocou o Paranavaí na frente novamente, mostrando que o jogo seria de tirar o fôlego. O primeiro tempo terminou com 2 a 1 para o Paranavaí, e a tensão era palpável no Estádio do ABC.

Na segunda etapa, o Foz do Iguaçu veio com mais garra e Dudu Bahia, aos 23 minutos, empatou o jogo, com um passe de Giovane, levando a decisão para os pênaltis. O tempo normal terminou em 2 a 2, e a expectativa era enorme para a disputa da marca da cal.

A Disputa de Pênaltis: Coração na Boca

Foz do Iguaçu: Lucão ✓, Giovane ✓, Dudu Bahia ✗, Daniel Bahia ✗, Breno ✓ Paranavaí: Dionathan ✗, Luanderson ✓, Jonas ✗, Vitor ✓, Matheus ✗

Na loteria dos pênaltis, o Foz do Iguaçu mostrou mais frieza. Lucão e Giovaneconverteram suas cobranças, enquanto Dudu Bahia e Daniel Bahiadesperdiçaram. Breno, com a responsabilidade nos pés, marcou o gol que garantiu a vitória e a classificação do Foz. Do lado do Paranavaí, Dionathan, Jonas e Matheuserraram suas cobranças, e Luanderson e Vitorconverteram. A emoção foi até o último chute, mas a vaga ficou com o time da casa.

Ficha Técnica da Batalha

Foz do Iguaçu: 1-Carlão (23-Diego); 13-Alex Rocha (2-Bruno), 3-Guilherme Truyts, 4-Dudu Bahia e 6-Tiago Brito (20-Alex Oliveira); 5-Breno, 22-Giovane, 8-Nikollas e 10-Kauã Gomes (17-Daniel Bahia); 11-Hiago e 18-Marcus Uberaba (9-Lucão). Técnico:Adriano de Souza. Paranavaí: 1-Matheus; 2-Vitor, 4-Manzoli, 3-Luanderson e 6-Gleidson (23-Dionathan); 8-Fernando, 14-Dudu (7-Bruno), 15-Jonas (11-Juan), 21-Jorginho (5-Celestino) e 10-Miguel (19-Madalena); 22-Cirilo. Técnico: Fahel Júnior. Data: 06/07/2025 às 15h30 Local: Estádio do ABC em Foz do Iguaçu Público e Renda: 2.524 público total / R$ 56.415,00 Árbitro: Lucas Casagrande Assistentes: Diego Fortunato e Nathan Martins Cartões Amarelos: Dudu Bahia, Alex Rocha, Kauã Gomes, Bruno, Hiago e Alex Oliveira (Foz do Iguaçu); Fernando, Cirilo, Dudu, Vitor e Madalena (Paranavaí) Cartão Vermelho:-

A Grande Final: Foz do Iguaçu x Galo Maringá

FINAL - JOGO DE IDA Foz do Iguaçu x Galo Maringá Data: 12/07/2025 às 15h30 Local: Estádio do ABC em Foz do Iguaçu

Com as semifinais encerradas, a grande final da Segunda Divisão Paranaense de 2025 está definida: Foz do Iguaçu e Galo Maringá se enfrentarão em busca do título. O primeiro jogo será no dia 12 de julho de 2025, às 15h30, no Estádio do ABC, em Foz do Iguaçu. Que vença o melhor! E que o futebol paranaense continue nos brindando com tantas emoções!