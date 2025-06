ACP Paranavai Garante Vaga na Semifinal da Segundona 2025

ACP Paranavaí recebeu o Laranja Mecânica no jogo de volta das quartas de final da Segundona Paranaense 2025 em jogo emocionante com decisão nos pênaltis





A Batalha de Paranavaí: Garra e Glória na Segundona 2025

Reviva a emocionante vitória do Atlético Clube Paranavaí nas quartas de final do Campeonato Paranaense Segunda Divisão 2025, com a defesa heroica do goleiro Matheus e a classificação nos pênaltis.

O Palco da Emoção: Estádio Waldemiro Wagner

O Estádio Waldemiro Wagner, palco de tantas emoções, vestiu-se de gala na tarde de um domingo decisivo. Não era apenas mais um jogo; era a volta das quartas de final da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense de 2025, um embate que colocaria à prova a fibra do Atlético Clube Paranavaí contra a astúcia do Laranja Mecânica. A vantagem era mínima, um 3 a 2 conquistado fora de casa, um fio de esperança que pendia sobre a balança da incerteza.

A Tensão no Gramado e o Gol de Manzoli

O apito inicial ecoou, e a tensão tomou conta do gramado. O Laranja Mecânica, sedento por reverter o placar, impôs um ritmo forte, e o ACP, apesar de lutar bravamente, viu-se superado no tempo regulamentar por 2 a 1. O gol do Paranavaí, um lampejo de esperança em meio à pressão adversária, foi marcado por Manzoli, um nome que se gravaria na memória dos torcedores. Contudo, o placar agregado de 4 a 4 forçava a decisão para o momento mais dramático do futebol: as cobranças de pênaltis.

Pênaltis: A Frieza e a Personalidade em Jogo

Ali, na marca da cal, a frieza e a personalidade seriam os verdadeiros adversários. Overmelhinho, como é carinhosamente chamado o ACP, demonstrou uma resiliência notável. Miguel, Cirilo, Dionathan, Riquelme e Dudu, um a um, converteram suas cobranças com segurança inabalável, transformando a pressão em pura confiança. Mas o herói da tarde, aquele que selaria o destino do ACP, foi o goleiro Matheus. Com um salto preciso e uma defesa espetacular no primeiro pênalti do adversário, Matheus não apenas defendeu uma bola, mas defendeu o sonho de uma cidade inteira, garantindo a vitória e a tão suada classificação para a semifinal da competição.

O Caminho para a Elite: A Busca Continua

Agora, com o coração pulsando forte e a alma lavada pela vitória suada, o ACP segue firme em sua caminhada. O acesso à elite do futebol paranaense é o objetivo, e a próxima fase aguarda, com novos desafios e a promessa de mais capítulos emocionantes para essa história de garra e superação. A torcida, que vibrou a cada lance e sofreu a cada cobrança, sabe que o espírito dovermelhinhoé inquebrável, e que a busca pelo topo continua.