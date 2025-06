Análise Completa Primeira Fase Segundona Paranaense 2025

1. Introdução

O Campeonato Paranaense da Segunda Divisão , popularmente conhecido como Segundona Sanepar 2025, é uma das competições profissionais de destaque no futebol paranaense. A primeira fase desta edição ocorreu entre 12 de abril e 7 de junho, definindo as equipes que avançaram para as quartas de final e as que seriam rebaixadas. As partidas eliminatórias das quartas de final estavam agendadas para iniciar no sábado, 14 de junho, em duelos de ida e volta. Este artigo tem como objetivo apresentar uma análise estatística detalhada da fase inicial da competição, com os números e desempenhos notáveis das equipes.