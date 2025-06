Toledo 0x3 Galo Maringá Quartas Segundona Paranaense 2025

Toledo 0x3 Galo Maringá – Quartas de Final | Segundona Paranaense 2025





Crônica Kichutada: O Dia em que o Galo Fez o Porco Virar Torresmo No Estádio 14 de Dezembro, o Porco de Toledo acordou desconfiado. Sabia que teria trabalho. Afinal, receber um Galo não é problema... o problema é quando o Galo vem bravo, de crista em pé e bico afiado, disposto a fazer história no terreiro adversário. O jogo começou com aquele tradicional empurra-empurra de quintal. O Porco se armou todo, cercou sua pocilga, trancou portões e ficou esperando o Galo tentar entrar. E o Galo? Ah, ficou ciscando, ciscando... mas no primeiro tempo, não achava espaço pra bicar. Até que, no segundo tempo, veio o golpe certeiro. Adiel, após escanteio, subiu mais alto que cerca, muro e qualquer barreira de fazenda e colocou a bola na rede: 1x0. Na sequência, Júnior Prego cruzou, Adiel furou (coisa de Galo nervoso), mas Iruan Lima empurrou pro fundo da rede: 2x0. Pra fechar o banquete, Noto cruzou, Iruan girou e marcou um golaço: 3x0. O Porco, sem reação, já se via servido em forma de torresmo, pururuca e costelinha.

⚽ Análise Kichutada do Jogo

O Galo Maringá deu um passo gigantesco rumo às semifinais da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense 2025. Jogando fora de casa, no Estádio 14 de Dezembro, aplicou 3x0 no Toledo, com gols de Adiel e dois de Iruan Lima.

Após um primeiro tempo truncado, com domínio do Galo e resistência do Toledo — que teve Xandão expulso ainda na etapa inicial — o time de Rafael Andrade voltou para o segundo tempo determinado a resolver a parada. E resolveu.

Adiel abriu o placar aos 5 minutos, Iruan ampliou aos 16 após assistência de Júnior Prego e, aos 37, o camisa 18 fez mais um, após jogada de Cristhyan Noto. Uma atuação convincente e dominante do Galo Maringá.

Declarações Pós-Jogo

Iruan Lima: “Esses gols são fruto de muito trabalho. O jogo de volta será difícil, vamos manter a humildade e o foco.”

“Esses gols são fruto de muito trabalho. O jogo de volta será difícil, vamos manter a humildade e o foco.” Rafael Andrade (técnico do Galo): “Fizemos um bom placar, mas a decisão é em 180 minutos. Vamos trabalhar sério para garantir essa vaga.”

Ficha Técnica Competição: Campeonato Paranaense Segunda Divisão 2025 – Quartas de Final (Jogo de Ida)

Data: 14/06/2025 – 15h30

Local: Estádio 14 de Dezembro – Toledo/PR

Público: 212 pagantes / 348 total

Renda: R$ 2.700,00

Árbitro: Matheus Bortolini

Assistentes: João Fábio Machado Brischiliari e Guilherme de Oliveira Castilho

Gols:

⚽ 0x1 – Adiel (5’ 2T)

⚽ 0x2 – Iruan Lima (16’ 2T, assistência Júnior Prego)

⚽ 0x3 – Iruan Lima (37’ 2T, assistência Cristhyan Noto)

Cartões Amarelos: Renan e Pedrinho (Toledo)

Cartão Vermelho: Xandão (Toledo) Toledo: Vinicius Pontillo; Pedrinho, Xandão, Henrique (Douglas Torete), Yan Burin e Renan; Tamarana (Arthur Kayke), Marcos Britto (Bruno) e Cadu (Caio); Jeanderson e Vitinho (Guilherme Pinheiro).

Técnico: Zé Maria. Galo Maringá: Caio Bolonhin; Romailson, Márcio Júnior, Nailson e Júnior Prego (Igor Miranda); Michelon (Fabio Magrão), Davi de Souza e Leandro Cordova; Eli Júnior (Iruan Lima), Dhiordan Rhuan (Cristhyan Noto) e Adiel (Junior Batata).

Técnico: Rafael Andrade.