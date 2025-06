Galo Maringá e Toledo Jogo da Volta Quartas-Final Segondona

Galo Maringá x Toledo EC – Tudo ou Nada na Segundona Paranaense!





A Batalha Decisiva pelas Quartas de Final da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense 2025

O clima de decisão toma conta de Maringá! No próximo dia 22 de junho, o Estádio Regional Willie Davids será palco de um confronto eletrizante que promete parar o Paraná: Galo Maringá e Toledo Esporte Clube se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense Segunda Divisão 2025. Com a vantagem construída no jogo de ida, o Galo Maringá busca consolidar sua vaga nas semifinais, enquanto o Toledo, ferido, vem em busca de um milagre para reverter o placar e seguir vivo na competição. Prepare-se para uma análise completa do que está em jogo, o histórico dos clubes e todas as informações essenciais para o torcedor!

O Cenário da Decisão: Galo Maringá com a Vantagem

No jogo de ida, realizado em 14 de junho no Estádio 14 de Dezembro, em Toledo, o Galo Maringá impôs sua força e goleou o Toledo por 3 a 0. Os gols foram marcados por Adiel, aos 5 minutos do segundo tempo, e pelo artilheiro Iruan Lima, que balançou as redes duas vezes, aos 16 e 37 minutos da etapa final. A vitória expressiva fora de casa colocou o Galo em uma posição extremamente confortável, permitindo-lhe perder por até dois gols de diferença no jogo de volta e ainda assim garantir a classificação. Para o Toledo, a missão é árdua: reverter um placar de três gols contra um adversário embalado. Clique Aqui confira a crônica Kichutada do jogo

Histórico dos Confrontos e a Trajetória dos Clubes

Galo Maringá: A Ascensão de um Novo Galo

O Galo Maringá, anteriormente conhecido como Aruko Sports Brasil, é um clube relativamente jovem, fundado em 2020. Apesar de sua curta história, o clube tem demonstrado grande ambição e um projeto sólido, buscando seu espaço no cenário do futebol paranaense. Com sede em Maringá, o time manda seus jogos no Estádio Regional Willie Davids, um palco tradicional do futebol no estado. A equipe tem se destacado pela sua organização tática e pela presença de jogadores decisivos, como o atacante Iruan Lima, que foi o grande nome do jogo de ida contra o Toledo, mostrando seu faro de gol apurado. A torcida maringaense tem abraçado o projeto, e a expectativa é de casa cheia para o confronto decisivo.

Toledo Esporte Clube: Tradição em Busca da Reação

Fundado em 10 de fevereiro de 2004, o Toledo Esporte Clube, carinhosamente conhecido como Porco do Oeste, possui uma história mais longa e consolidada no futebol paranaense. Com sede na cidade de Toledo, o clube já participou de diversas competições estaduais e nacionais, construindo uma base de torcedores fiéis. Apesar do revés no jogo de ida, a equipe tem a tradição e a garra como suas principais armas. O desafio é imenso, mas o Toledo já mostrou em outras ocasiões que é capaz de superar adversidades. A expectativa é que o time entre em campo com uma postura ofensiva, buscando desde o primeiro minuto diminuir a vantagem do adversário. Um jogador a ser observado no Toledo é o goleiro Vinicius Pontillo, que, apesar da derrota no jogo de ida, tem sido um dos destaques da equipe com 31 partidas disputadas, o jogador com maior número de partidas com a camisa do TEC.

O Que Está em Jogo: Semifinal e o Sonho do Acesso

Para ambos os clubes, a classificação para as semifinais da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense representa um passo crucial em direção ao objetivo maior: o acesso à elite do futebol paranaense. A Segundona de 2025 conta com 10 equipes que se enfrentam em turno único na primeira fase. Os oito melhores avançam para as quartas de final, disputadas em jogos de ida e volta. Os vencedores avançam para as semifinais, e os finalistas garantem o tão sonhado acesso à primeira divisão do Campeonato Paranaense de 2026. Portanto, o confronto entre Galo Maringá e Toledo não é apenas por uma vaga na próxima fase, mas sim pela manutenção do sonho de disputar a elite do futebol estadual.

Informações Essenciais para o Torcedor: Ingressos à Venda!

Para você, torcedor que quer fazer parte dessa história e empurrar seu time rumo à vitória, os ingressos para o jogo de volta já estão à venda! A entrada é para o setor coberto do Estádio Regional Willie Davids e está no valor de R$ 20,00 mais taxa de serviço. A meia-entrada custa R$ 10,00 mais taxa de serviço e pode ser adquirida por diversas categorias, mediante comprovação:

Apresentando 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração;

Crianças entre 8 a 12 anos;

Idosos entre 60 e 64 anos;

Estudantes;

Doadores de sangue;

Professores.

Para adquirir seu ingresso, basta acessar o site da Ingressosweb ou clicar no link fixado na bio do Galo Maringá. Não perca a chance de presenciar essa batalha decisiva e apoiar seu time!

Conclusão: Um Confronto Imperdível

O jogo de volta entre Galo Maringá e Toledo Esporte Clube promete ser um dos pontos altos da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense 2025. De um lado, o Galo Maringá busca confirmar sua superioridade e avançar com tranquilidade. Do outro, o Toledo Esporte Clube, com sua tradição e garra, tentará o impossível para reverter o placar e manter vivo o sonho do acesso. A emoção está garantida, e o Estádio Willie Davids será o palco de mais um capítulo emocionante do futebol paranaense. Não fique de fora!

Jogo de Volta – Quartas de Final

Galo Maringá x Toledo

22/06/2025 às 18h30 - DomingoEstádio Regional Willie Davids – Maringá