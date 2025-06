Batel 0 e 1 Patriotas na Rodada Final da Primeira Fase da Segundona

Campeonato Paranaense Segunda Divisão 2025 - 1ª Fase - 9ª Rodada





O Jogo da Classificação Certa: Batel e Patriotas numa Tarde Gelada (Até no Placar)

Última rodada da primeira fase da Segundona Sanepar de 2025. No gramado do Waldomiro Gelinski, em Guarapuava, Batel e Patriotas se encontraram. Ambos já estavam de malas prontas para as quartas de final

A partida seguiu aquele roteiro de "já classificados": pouca emoção, mas com um toque de decisão. O Patriotas conseguiu ser mais "patriota" no ataque, e aos 30 minutos do segundo tempo Marcelinho, com aquela calma de quem já tá na próxima fase, mandou a bola para o fundo da rede do Pedro Nagel com assistência de Afonso. 1 a 0 para os visitantes .

O Batel, com seu técnico Lúcio Rodrigues no comando tentou reverter, fez substituições, mas o placar não mudou. O técnico Victor Annes do Patriotas também mexeu nas peças, talvez para dar ritmo ou simplesmente para ver quem se destacava antes do mata-mata. Cartões amarelos para alguns jogadores, talvez por excesso de confiança (ou tédio?), mas nenhuma expulsão para manchar a festa antecipada da classificação.

Apito final do Selmo Pedro dos Anjos Neto. Patriotas 1 , Batel 0 . Posições na tabela definidas: Patriotas em 4º , Batel em 6º . Agora, a brincadeira fica séria. É hora de ver quem tem mais gás para rugir (se tivessem mascotes de verdade) nas quartas de final!