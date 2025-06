Nacional 2x 2 Galo Maringá Semifinal Segundona Paranaense

Nacional e Galo Maringá em um Duelo de Titãs (e Gols!) na Segundona Paranaense 2025

Ah, a Segundona Paranaense! Onde a emoção é tão garantida quanto o cafezinho coado na casa da vó. E neste sábado, 28 de junho de 2025, o Estádio Municipal José Carlos Galbier, em Campo Mourão, foi palco de um espetáculo que faria até o mais blasé dos torcedores roer as unhas. Nacional e Galo Maringá se enfrentaram no jogo de ida da semifinal, e o que vimos foi um verdadeiro cabo de guerra futebolístico, com o placar final de 2 a 2 que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha para a volta.

O Início Eletrizante e a Resposta Providencial

Mal o apito inicial ecoou e, para a surpresa geral da nação mourãoense, o Galo Maringá já estava bicando! Aos 1 minuto do primeiro tempo, Leandro Cordova, com a agilidade de um ninja e a precisão de um cirurgião, abriu o placar. Um gol que pegou o Nacional de surpresa, como aquela conta inesperada no fim do mês. A torcida do Galo, claro, foi à loucura, enquanto os donos da casa se perguntavam se o jogo já tinha começado de verdade.

Mas o Nacional, como um bom time que se preze, não se deixou abater. Afinal, time que é time não desiste nunca, ainda mais jogando em casa. Em seu território a Capivara esta invicta na Segundona 2025. E foi aí que a estrela de Raphael Luz brilhou. Aos 43 minutos, quase no apagar das luzes da primeira etapa, ele recebeu um passe açucarado de Darlysson e mandou para o fundo das redes, empatando a partida. Um gol com sabor de alívio para o Nacional e de balde de água fria para o Galo Maringá, que já ensaiava a comemoração da vantagem no intervalo.

Empate no Último Suspiro

O segundo tempo começou e, para não perder o costume, o Galo Maringá resolveu aprontar de novo. Aos 5 minutos, Iruan Lima, com assistência de Romailson, colocou o Galo novamente na frente. Parecia que o roteiro se repetiria, com o Galo Maringá mostrando que não estava para brincadeira e que queria a vaga na final a todo custo. A torcida do Nacional, que já estava comemorando o empate, voltou a ficar apreensiva. O coração do torcedor da Segundona é forte, mas não é de ferro!

Momento Épico: E quando tudo parecia perdido para o Nacional, eis que surge o herói improvável! Aos 44 minutos do segundo tempo, com o cronômetro implacável e a torcida já se preparando para lamentar, Andrezinho, com um toque de oportunismo e um passe milimétrico de Lucas Newiton, mandou a bola para o fundo do gol, decretando o empate em 2 a 2.

Um gol que fez o Estádio José Carlos Galbier explodir em festa, com a torcida do Nacional celebrando como se fosse um título. Afinal, arrancar um empate no último minuto é quase uma vitória, não é mesmo? Veja o vídeo dos bastidores

SEMIFINAL - JOGO DE IDA NACIONAL 2 x 2 GALO MARINGÁ

28/06/2025 às 15h30

Estádio Municipal José Carlos Galbier - Campo Mourão/PR

Cronologia dos Gols 1' 1T 0x1 - Leandro Cordova (Galo Maringá)

- Leandro Cordova (Galo Maringá) 43' 1T 1x1 - Raphael Luz (Nacional) Assistência: Darlysson

- Raphael Luz (Nacional) Assistência: Darlysson 5' 2T 1x2 - Iruan Lima (Galo Maringá) Assistência: Romailson

- Iruan Lima (Galo Maringá) Assistência: Romailson 44' 2T 2x2- Andrezinho (Nacional) Assistência: Lucas Newiton

Ficha Técnica e o Que Esperar da Volta O Nacional, comandado por Claudemir Sturion, teve em campo Alexandre, João Vitor, Lucas Newiton, Fernando Brito (que deu lugar a Wembley), Carlinhos (substituído por Bruninho), Geandro (que saiu para a entrada de Gaúcho), Raphael Stard, Raphael Luz, Darlysson, Mateuzinho (que cedeu seu lugar a Erik) e Lucas Bueno (que deu lugar a Andrezinho, o herói do empate). Já o Galo Maringá, sob o comando de Rafael Andrade, contou com Caio Bolonhin, Romailson, Marcio Júnior, Nailson, Júnior Prego, Michelon, Davi de Souza (que saiu para a entrada de Fabricio Lusa), Leandro Cordova (substituído por Fabio Magrão), Iruan Lima (que deu lugar a Eli Júnior), Dhiordan Rhuan (que saiu para a entrada de Guilherme Papaléo) e Adiel (substituído por Junnior Batata). O árbitro Robson Babinski e seus assistentes Andrey Luiz de Freitas e Leandro Polli Glugoski tiveram trabalho. Cartões amarelos Geandro, Darlysson, Carlinhos, Raphael Luz e Anderson do Nacional, e para Fabio Magrão, Dhiordan Rhuan e Júnior Prego do Galo Maringá.

Geandro, Darlysson, Carlinhos, Raphael Luz e Anderson do Nacional, e para Fabio Magrão, Dhiordan Rhuan e Júnior Prego do Galo Maringá. Cartão vermelho Rafael Andrade

PRÓXIMA PARTIDA - JOGO DE VOLTA Galo Maringá x Nacional

05/07/2025 às 15h30

Estádio Regional Willie Davids - Maringá/PR Com o 2 a 2 no placar, a semifinal está mais aberta do que a geladeira em dia de calor. Quem será que vai para a final? Nacional ou Galo Maringá? Uma coisa é certa: a emoção está garantida, e o torcedor paranaense agradece! Preparem os corações, porque a Segundona promete mais um capítulo eletrizante nessa saga de gols e reviravoltas.