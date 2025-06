ACP Paranavaí e Laranja Mecânica Jogo de Volta Segundona 2025

Campeonato Paranaense 2ª Divisão 2025: ACP Paranavaí e Laranja Mecânica em Duelo Decisivo





A Batalha por uma Vaga na Semifinal

O Campeonato Paranaense da Segunda Divisão de 2025 chega à sua fase mais emocionante ate aqui, com as equipes lutando por uma vaga na elite do futebol paranaense. Neste domingo, 22 de junho, o Estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí, será palco de um confronto decisivo entre Atlético Clube Paranavaí (ACP) e Laranja Mecânica Arapongas, pela partida de volta das quartas de final. O que está em jogo é muito mais do que uma simples vitória: é a chance de seguir vivo na busca pelo tão sonhado acesso à primeira divisão.

Contexto do Confronto: Vantagem do ACP

O Atlético Clube Paranavaí chega para este segundo embate com uma vantagem importante. No jogo de ida, realizado fora de casa, o ACP demonstrou sua força ao vencer o Laranja Mecânica por 3 a 2. Esse resultado coloca o time em uma posição confortável, precisando apenas de um empate ou uma vitória simples para garantir sua classificação para a semifinal da competição. A equipe tem mostrado um bom desempenho ao longo do campeonato, classificando-se para o mata-mata com antecedência e buscando consolidar sua campanha rumo ao acesso.

O Laranja Mecânica, por sua vez, terá a difícil missão de reverter o placar adverso. A equipe precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar diretamente, ou por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. O time de Arapongas já teve um confronto direto com o ACP na fase de grupos, onde conseguiu uma vitória por 2 a 1, mostrando que tem capacidade de surpreender. No entanto, a pressão de jogar fora de casa e a necessidade de um resultado expressivo tornam o desafio ainda maior.

O Que Está em Jogo: Semifinal e Sonho do Acesso

Para o ACP, a classificação para a semifinal representa a manutenção viva do sonho de retornar à primeira divisão do Campeonato Paranaense. A equipe tem investido e se preparado para este momento, e o apoio da torcida será crucial para empurrar o time rumo ao objetivo. Uma vitória neste domingo não apenas garante a vaga na próxima fase, mas também reforça a confiança do elenco e da comissão técnica para os desafios que virão.

Já para o Laranja Mecânica, a busca pela virada é a última chance de continuar na competição e lutar pelo acesso. A equipe sabe da dificuldade, mas a determinação em campo pode fazer a diferença. Um resultado positivo neste confronto seria um marco importante na história do clube e um passo gigante em direção à elite do futebol paranaense.

Ingressos e Apoio da Torcida

A diretoria do Atlético Clube Paranavaí tem convocado a torcida para comparecer em peso ao Estádio Waldemiro Wagner. A presença da massa rubro-negra é vista como um fator fundamental para impulsionar os jogadores em campo. Os ingressos já estão disponíveis para venda, com o valor de R$30,00.

Para facilitar o acesso e incentivar a presença do público, o ACP estabeleceu uma política de gratuidade e benefícios:

Crianças até 12 anos: entrada gratuita;

entrada gratuita; Idosos acima de 60 anos: entrada gratuita;

entrada gratuita; Doadores de sangue e medula: entrada gratuita;

entrada gratuita; Mulheres com camiseta do ACP: entrada gratuita;

entrada gratuita; Demais mulheres: pagam meia-entrada.

Os ingressos podem ser adquiridos online, através do site https://baladapp.com.br/pt-BR/eventos/ac-paranavai-x-laranja-mecanica/7201 , ou em diversos pontos físicos na cidade de Paranavaí:

Café Garagem

Mana Sport

Filizola

Desejus Sex Shop

Rodeo Shop

Quintal do Zuli

D’ tardezinha

Conclusão

O confronto entre ACP Paranavaí e Laranja Mecânica promete ser um dos mais emocionantes das quartas de final da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. Com a vantagem no placar agregado, o ACP tem a faca e o queijo na mão para avançar, mas o Laranja Mecânica virá com tudo em busca da virada. A torcida paranavaiense tem um papel fundamental neste domingo, transformando o Waldemiro Wagner em um verdadeiro caldeirão e empurrando o time rumo à semifinal e, quem sabe, ao acesso à elite do futebol paranaense. Que vença o melhor e que o espetáculo seja garantido!