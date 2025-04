Segunda Divisão do Paranaense 2025: Conheça os 10 times na disputa pelo acesso

Segunda Divisão do Paranaense 2025: conheça os 10 times que vão disputar o acesso





A edição 2025 daSegunda Divisão do Campeonato Paranaensepromete muita disputa e emoção. Serão10 clubesbuscando uma das vagas na elite do futebol estadual em 2026. A competição começa no sábado 12/04/2025, com jogos em cidades espalhadas por todo o Paraná. Confira quem são os participantes e o que esperar de cada um:





Associação Atlética Iguaçu (União da Vitória)

O tradicional Iguaçu vem de uma boa campanha em 2024 e quer confirmar sua força como um dos favoritos ao acesso. Com apoio da torcida no Antiocho Pereira, o clube segue firme na missão de voltar à primeira divisão. Para isso o clube trouxe reforços com nomes conhecido nacionalmente, como Neto Bahiano e Nixon ex Flamengo





Galo Maringá (Maringá)

Recém-rebaixado da elite, o Galo Maringá entra como um dos grandes da competição. Com estrutura e torcida em crescimento, o time busca se reestruturar rápido e brigar pelo título da segundona. O grande destaque esta em sua organização fora de campo





Batel Guarapuava (Guarapuava)

O Batel, recém promovido a segundona, tenta reencontrar os bons momentos do passado. A equipe vem se reorganizando e quer fazer bonito no Joaquim Prestes, apostando na força local para surpreender em 2025.





Toledo Esporte Clube (Toledo)

Com experiência na primeira divisão em anos recentes, o Toledo entra na Série B com foco total no acesso. A equipe ainda busca reforços para montar um elenco competitivo.





Nacional Atlético Clube (Campo Mourão)

Agora na cidade de Campo Mourão, clube vem se reestruturando, com centro de treinamento e terá ainda a estreia do novo estádio. O Estádio José Carlos Galbier recebe a cobertura e a iluminação, proporcionando mais conforto para os torcedores e aprimorando a estrutura. Após participação discreta nos últimos anos, o NAC aposta em jogadores jovens e na tradição do futebol mourãoense para brigar pelas primeiras posições.





Esporte Clube Laranja Mecânica Arapongas (Arapongas)

Com um projeto ousado, o Laranja Mecânica costuma montar elencos com atletas de base, porém esse ano, o clube quer acabar com o estigma de que é apenas um clube formador. O time quer surpreender e finalmente conquistar o tão sonhado acesso, para isso, o elenco já conta com jogadores experientes e promete muita entrega.





PSTC - Paraná Soccer Technical Center (Alvorada do Sul)

Conhecido por revelar talentos, o PSTC aposta na sua forte base e na experiência em competições estaduais. Embora o clube tenha sua sede na cidade de Londrina, os jogos com seu mando da segundona será em Alvorada do Sul.





Patriotas Futebol Clube (Curitiba)

O jovem clube da capital quer fazer história e conquistar seu espaço entre os grandes. Esse ano o time mandará seus jogos no Gigante do Itiberê, na cidade de Paranaguá, o Patriotas pretende mostrar sua força e organização.





Atlético Clube Paranavaí (Paranavaí)

Campeão estadual em 2007, o ACP quer reviver seus dias de glória. O Vermelhinho do interior investe em jogadores rodados e promete fazer bonito no Waldemiro Wagner. Já na estreia, o time contará com a presença de Gusttavo Lime nas arquibancadas, o imperador é o principal acionista do clube





Foz do Iguaçu Futebol Clube (Foz do Iguaçu)

Campeão da segundona em 2022, o Foz busca recuperação após campanha instável em 2024. O Azulão das 3 Fronteiras quer voltar ao protagonismo no cenário estadual.





E agora?

A disputa pelaSegunda Divisão Paranaense 2025será intensa, com muitos clubes tradicionais e projetos promissores. Acompanhe aqui noKichutada.com.brtoda a cobertura da competição: notícias, resultados, vídeos e análises exclusivas.