Saiba aqui: Segunda Divisão Campeonato Paranaense de 2025

Segunda Divisão do Campeonato Paranaense de 2025: Tudo o que Você Precisa Saber





A Segunda Divisão do Campeonato Paranaense de Futebol de 2025, também conhecida como Divisão de Acesso, será a 61ª edição da competição e contará com 10 clubes na disputa pelo acesso à elite do futebol paranaense. Organizada pela Federação Paranaense de Futebol (FPF), a competição ocorrerá entre 12 de abril e 20 de julho de 2025.





Clubes Participantes





Os times que disputarão a competição são:





Batel (Guarapuava)

Foz do Iguaçu (Foz do Iguaçu)

Galo Maringá (Maringá)

Iguaçu (União da Vitória)

Laranja Mecânica (Arapongas)

Nacional-PR (Rolândia)

Paranavaí (Paranavaí)

Patriotas (Curitiba)

PSTC (Cornélio Procópio)

Toledo (Toledo)





Formato da Competição





A disputa seguirá um modelo tradicional, com fase classificatória, semifinais e final. O regulamento oficial ainda será divulgado pela FPF, mas a expectativa é que siga o seguinte formato:





1. Primeira Fase: Todos os times jogam entre si em turno único, com os melhores colocados avançando.





2. Semifinais: Os quatro primeiros colocados se enfrentam em partidas de ida e volta.





3. Final: Os vencedores das semifinais disputam o título, também em jogos de ida e volta.





Os dois primeiros colocados garantem acesso à Primeira Divisão do Campeonato Paranaense de 2026, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Terceira Divisão.









Cenário Atual do Futebol Paranaense





A Segunda Divisão do Campeonato Paranaense é essencial para o desenvolvimento do futebol estadual, servindo como ponte para clubes tradicionais e emergentes buscarem um espaço na elite. Com o crescimento do Athletico-PR e do Coritiba no cenário nacional, os times do interior precisam se estruturar para competir em alto nível.





Além disso, a edição de 2025 será importante para observar novos talentos, já que muitos clubes apostam em jovens jogadores para equilibrar a parte financeira e técnica do elenco.





Conclusão





A Divisão de Acesso do Paranaense 2025 promete ser disputada e emocionante, com clubes tradicionais e emergentes brigando pelo acesso. O campeonato também será uma grande vitrine para jogadores em busca de projeção nacional.





Tabela da Segunda Divisão do Paranaense 2025





A Federação Paranaense de Futebol (FPF) divulgou nesta sexta-feira (7) a tabela do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão 2025.

A competição terá início no dia 12 de abril e está prevista para ser concluída em 20 de julho.

Confira as três primeiras rodadas:





1ª Rodada (12/04 e 13/04)

Galo Maringá x Iguaçu – Estádio Willie Davids, Maringá

– Estádio Willie Davids, Maringá PSTC x Foz do Iguaçu – Estádio Álvaro Alves, Alvorada do Sul

– Estádio Álvaro Alves, Alvorada do Sul Paranavaí x Toledo – Estádio Waldomiro Wagner, Paranavaí

– Estádio Waldomiro Wagner, Paranavaí Patriotas x Nacional – Local a definir

– Local a definir Laranja Mecânica x Batel– Estádio dos Pássaros, Arapongas

2ª Rodada (19/04 e 20/04)

PSTC x Galo Maringá – Estádio Álvaro Alves, Alvorada do Sul

– Estádio Álvaro Alves, Alvorada do Sul Nacional x Iguaçu – Estádio Roberto Brzezinski, Campo Mourão

– Estádio Roberto Brzezinski, Campo Mourão Patriotas x Toledo – Local a definir

– Local a definir Foz do Iguaçu x Laranja Mecânica – Estádio do ABC, Foz do Iguaçu

– Estádio do ABC, Foz do Iguaçu Batel x Paranavaí– Estádio Waldomiro Gelinski, Guarapuava

3ª Rodada (26/04 e 27/04)

Laranja Mecânica x Patriotas – Estádio dos Pássaros, Arapongas

– Estádio dos Pássaros, Arapongas Nacional x PSTC – Estádio Roberto Brzezinski, Campo Mourão

– Estádio Roberto Brzezinski, Campo Mourão Toledo x Foz do Iguaçu – Estádio 14 de Dezembro, Toledo

– Estádio 14 de Dezembro, Toledo Iguaçu x Batel – Estádio Antiocho Pereira, União da Vitória

– Estádio Antiocho Pereira, União da Vitória Paranavaí x Galo Maringá– Estádio Waldomiro Wagner, Paranavaí

A tabela completa e mais informações podem ser encontradas no site oficial da FPF https://federacaopr.com.br/









