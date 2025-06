Foz Vira o Jogo e Acaba com Sonho da A.A Iguaçu na Segundona

Campeonato Paranaense Segunda Divisão 2025 - Foz do Iguaçu e Associação Atlética Iguaçu





A Luta da Pantera no Último Assalto da Segundona

A última rodada da primeira fase da Segundona Sanepar de 2025 trouxe dramas e definições. No Estádio do ABC, em Foz do Iguaçu, a tarde de sábado, 7 de junho, colocou frente a frente o time da casa e o Iguaçu de União da Vitória. Para a **Pantera do Vale**, apelido que surge nas fontes associado ao Iguaçu, a partida era a última chance na luta contra o rebaixamento para a Terceirona. Já o Foz buscava consolidar sua posição no G8 e se preparar para as quartas de final.

O início do confronto viu a Pantera do Vale mostrar sua força, rugindo primeiro. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Maikon balançou as redes [dado fornecido pelo usuário], após assistência de Prezzi [dado fornecido pelo usuário], colocando o Iguaçu em vantagem de 1 a 0 [dado fornecido pelo usuário]. A torcida presente no ABC, que somou 691 pessoas com 367 pagantes [dado fornecido pelo usuário], viu o time da casa ir para o intervalo atrás no placar [dado fornecido pelo usuário].

Na segunda etapa, o Foz do Iguaçu foi em busca da virada. Aos 16 minutos, Kauã marcou o gol de empate [dado fornecido pelo usuário]. A igualdade mantinha a esperança viva para a Pantera do Vale, que precisava de um resultado favorável para tentar escapar da degola. No entanto, no apagar das luzes, aos 44 minutos, Alex Oliveira virou o jogo para o Foz do Iguaçu [dado fornecido pelo usuário], com passe de Alex Rocha [dado fornecido pelo usuário].

O apito final confirmou a vitória do Foz do Iguaçu por 2 a 1. Para o time da fronteira, o triunfo garantiu a classificação para a próxima fase do campeonato, onde enfrentaria o Batel nas quartas de final. Já para a **Pantera do Vale**, o resultado selou seu destino, culminando no **rebaixamento para a Terceira Divisão de 2026**. Foi um desfecho doloroso para a Pantera na Segundona de 2025.





1ª Fase - 9ª Rodada

3º Foz do Iguaçu 2 x 1 Iguaçu 9º

0x1 - Maikon 28' 1T – Assistência: Prezzi 1x1 - Kauã 16' 2T 2x1 - Alex Oliveira 44' 2T – Assistência: Alex Rocha

Foz do Iguaçu: 12-João Souto; 2-Alex Rocha, 3-Thiago Nunes (16-Troleze), 14-Guilherme Truyts, 6-Rubens (20-Alex Oliveira); 5-Breno, 15-Nikollas, 8-Carlos Alberto (21-Alan), 10-Kauã (19-Sorriso); 18-Marcus Uberaba, 9-Lucão (7-Fred). Técnico: Adriano de Souza Iguaçu: 1-Prezzi; 2-Júnior (15-Quintanilha), 3-Patrick, 4-Thawan, 6-Morassi; 5-Júlio (18-Sony), 8-Gustavo, 7-Fogliato (16-Kenzo), 10-Robinho; 11-Maikon (17-Tiziu), 9-Flavio Renê (21-Vandinho). Técnico: Rodrigo Cascca

Data: 07/06/2025 às 15h30 Estádio: Estádio do ABC, Foz do Iguaçu Público pagante: 367 Público total: 691 Renda: R$ 9.330,00 Árbitro: Robson Babinski Assistentes: Rafael Trombeta e Welder Alessandro Gomes Afonso Cartões amarelos: Troleze (Foz do Iguaçu); Vandinho (Iguaçu) Cartões vermelhos: Nenhum