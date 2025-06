ACP Paranavai Vence de Virada e Resultado Rebaixa PSTC

Cronica: A Tarde em Que o PSTC Quase Pregou Uma Peça no Paranavaí, Mas o Daniel Costa... Ah, o Daniel Costa!





Chegamos à nona e última rodada da primeira fase da Segundona Sanepar de 2025. De um lado, o Atlético Clube Paranavaí (ACP), tranquilo na vice-liderança, já pensando nas quartas. Do outro, o PSTC, em décimo, lutando bravamente para não cair para a Terceirona. O cenário era o Estádio Municipal Dr. Waldemiro Wagner, em Paranavaí, com uma galera (1.685 público total / R$ 16.020,00) que veio ver se o time da casa mantinha a boa fase ou se o visitante aprontava uma das últimas. Note que as informações de público e renda foram fornecidas em sua consulta anterior, não nos documentos de origem atuais.

A bola começou a rolar às 15h30 de um sábado, 7 de junho de 2025. O técnico Fahel Júnior colocou o ACP com Matheus no gol e a dupla de frente Luiz Fernando e Juan. Do lado do PSTC, Reginaldo Vital apostou em Pedro e no atacante Anderson Chub. A arbitragem ficou a cargo de Daniel Dantas Canario de Melo. Note que as informações sobre escalações e arbitragem foram fornecidas em sua consulta anterior, não nos documentos de origem atuais.

Aos 24 minutos do primeiro tempo, o impensável (para quem olhava a tabela) aconteceu! Anderson Chub, do PSTC, abriu o placar! Note que a informação do gol aos 24 minutos e o nome do autor (Anderson Chub) foram fornecidas em sua consulta anterior, não nos documentos de origem atuais. 1 a 0 para os visitantes! O time que estava na lanterna (ou quase) da classificação na rodada decisiva saía na frente contra o vice-líder. Por um momento, deu pra ouvir um "será?" ecoando no Waldemiro Wagner. A briga contra o rebaixamento estava acirrada, e o PSTC buscava um milagre para fugir da zona.

Mas futebol, meus amigos, é coisa de maluco, especialmente na Segundona! A segunda etapa reservava emoções dignas de novela mexicana, com um toque de pancadaria de filme de ação. O jogo foi ficando quente, e os cartões amarelos começaram a pipocar. Note que a informação sobre a distribuição de cartões amarelos e os nomes dos jogadores advertidos foram fornecidas em sua consulta anterior, não nos documentos de origem atuais. Gleidson, Luizão e Agenor pelo lado do Paranavaí; Paulo Vitor, Lucas Bauru e Gabriel Bonet pelo PSTC. E, para apimentar ainda mais, o PSTC perdeu Murilo, expulso com um cartão vermelho! Note que a informação sobre a expulsão e o nome do jogador (Murilo) foram fornecidas em sua consulta anterior, não nos documentos de origem atuais. Ficar com um a menos contra o segundo colocado não era exatamente o que o técnico Reginaldo Vital planejava.

Foi então que entrou em cena o "maestro" da tarde (com o perdão do clichê), Daniel Costa. Aos 35 minutos do segundo tempo, quando a torcida do PSTC já sonhava com a façanha e a do Paranavaí começava a roer as unhas, Daniel Costa deu o passe para Igor empatar! Note que as informações sobre o gol de empate (autor Igor, tempo, assistente Daniel Costa) foram fornecidas em sua consulta anterior, não nos documentos de origem atuais. 1 a 1! Alívio para o ACP, balde de água fria para o PSTC.

Mas a virada, essa que o PSTC já tinha sofrido em outras rodadas, estava no ar. E Daniel Costa não estava pra brincadeira. Aos 49 (QUARENTA E NOVE!) minutos do segundo tempo, quase nos acréscimos, ele fez o passe para Genêsis virar o jogo! Note que as informações sobre o gol da virada (autor Genêsis, tempo, assistente Daniel Costa) foram fornecidas em sua consulta anterior, não nos documentos de origem atuais. 2 a 1 Paranavaí!

E pra fechar o caixão com chave de ouro (ou seria de ferro?), aos 53 (CINQUENTA E TRÊS!) minutos, Daniel Costa resolveu fazer o gol dele, com assistência de Jonas. Note que as informações sobre o terceiro gol do Paranavaí (autor Daniel Costa, tempo, assistente Jonas) foram fornecidas em sua consulta anterior, não nos documentos de origem atuais. 3 a 1 Paranavaí! Uma virada nos minutos finais que sacramentou a campanha do PSTC na Segundona de 2025.

Com a vitória, o Paranavaí confirmou o segundo lugar na tabela e agora se prepara para as quartas de final. O formato das quartas é eliminatório, com jogos de ida e volta. O adversário será o Laranja Mecânica. O confronto começa no dia 15 de junho no Estádio Municipal José Chiappin, em Arapongas.

Já o PSTC, infelizmente, amargou a derrota e o rebaixamento para a Terceirona de 2026. A Terceira Divisão de 2025, definida em arbitral, tem previsão de início em 23 de agosto. Pelo menos, deram trabalho até o fim, mostrando que na Segundona, a emoção (e os cartões) é garantida até o apito final!

Assim, o futebol paranaense, que tem uma rica história desde 1915, continua a gerar momentos emocionantes nas suas diversas divisões, incluindo a Segundona Sanepar e a Terceirona que se inicia em agosto.