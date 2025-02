Maringá FC começa bem mais cede virada para Athletico

Maringá FC: Derrota para o Athletico Expõe Falhas Táticas e Más Decisões do Técnico Jorge Castilho





O Maringá FC perdeu uma grande oportunidade de conquistar três pontos importantes diante do Athletico Paranaense na 9ª rodada do Campeonato Paranaense 2025. Depois de abrir 2 a 0 no placar, o time cedeu a virada por 3 a 2, evidenciando não apenas a fragilidade emocional da equipe, mas também falhas na postura tática e decisões questionáveis do técnico Jorge Castilho.





Postura e Organização Tática: O Maringá Jogou Para Perder





Nos primeiros 25 minutos da partida, o Maringá FC surpreendeu o Athletico com uma postura agressiva e bem estruturada. Matheus Moraes aproveitou o rebote do goleiro adversário após cobrança de pênalti e abriu o placar. Mesmo após a expulsão de Gustavo Vilar, a equipe ainda conseguiu ampliar a vantagem com outro gol do mesmo atacante.





Retranca

No entanto, a partir desse momento, a equipe maringaense recuou de maneira exagerada, chamando o adversário para o seu campo. O erro tático foi evidente: em vez de ajustar o sistema defensivo para neutralizar a superioridade numérica do Athletico, o Maringá se limitou a defender, abdicando completamente do ataque. Esse tipo de comportamento é inaceitável para um time que deseja ser protagonista no campeonato.





A linha defensiva passou a atuar cada vez mais próxima da própria área, dificultando a saída de bola e concedendo liberdade aos jogadores adversários. Com isso, Alan Kardec teve espaço suficiente para diminuir o placar ainda no primeiro tempo e depois empatar na etapa complementar.





Substituições Questionáveis de Jorge Castilho





Além da má organização tática, as alterações feitas por Jorge Castilho pioraram ainda mais a situação do Maringá. O treinador demorou a reagir e, quando o fez, tomou decisões equivocadas. A entrada de jogadores sem a característica de retenção de bola, como o meia improvisado no ataque, foi um erro estratégico grave.









Com o jogo empatado, o Maringá ainda possuía chances de buscar um contra-ataque letal. No entanto, Castilho optou por retirar peças importantes do setor ofensivo, deixando o time sem válvulas de escape. O resultado foi previsível: João Cruz marcou o terceiro gol do Athletico, selando a virada.





Leitura

O treinador demonstrou falta de leitura de jogo e uma insistência em um modelo tático que já havia se mostrado falho. Com um jogador a menos, o ideal teria sido reforçar a marcação, mas sem abdicar completamente da posse de bola. Além disso, a equipe deveria ter adotado um posicionamento mais equilibrado, em vez de apenas se defender passivamente.





Conclusão: Um Jogo Para Reflexão





A derrota do Maringá FC não foi apenas fruto da qualidade técnica do adversário, mas também das escolhas erradas de seu treinador e da falta de um modelo de jogo eficiente para segurar a vantagem. Jorge Castilho precisa rever sua abordagem, pois, se o time continuar demonstrando esse tipo de fragilidade, dificilmente conseguirá ir longe na competição.





Torcedor

A torcida maringaense espera um time competitivo e com mentalidade vencedora. Jogos como esse, onde a equipe se entrega sem resistência, não podem se repetir. O alerta foi ligado e, se nada mudar, o Maringá pode ver seu sonho de protagonismo no estadual se tornar apenas mais uma decepção.





ENCERRADO

Maringá 2 x 3 Athletico

Matheus Moraes (P) 09' 1°T (MFC)

Matheus Moraes 26' 1°T (MFC)

Alan Kardec 28' 1°T (ATH)

Alan Kardec 12' 2°T (ATH)

João Cruz 29' 2°T (ATH)





BORDERÔ

Público Pagante : 7.317

Público Livre : 745

Público Total: 8.062

Renda : 193.140,00





Clicks espetacular fotógrafo: @odairfigueiredo_photogrphy





Veja os melhores momentos com imagens da Nsports





VIVA O JOGO! CELEBRE CADA MOMENTO!