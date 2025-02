ATHLETIBA: TJD-PR Puni jogadores e Clube pela briga

TJD-PR pune jogadores e Coritiba por incidentes no clássico Atletiba





O clássico Atletiba, um dos mais tradicionais do futebol paranaense, mais uma vez foi manchado por incidentes lamentáveis, resultando em punições severas para jogadores e para o Coritiba, conforme decisões do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR). As penalidades refletem a gravidade dos acontecimentos e servem de alerta para que tais episódios não se repitam no futuro.





Jogadores Suspensos:

Após análise das imagens e relatos do ocorrido, o TJD-PR determinou a suspensão de seis jogadores do Coritiba por diferentes períodos:

*Filipe Machado: 10 jogos (Coritiba)

* Jamerson: 10 jogos (Coritiba)

* Gelado: 10 jogos (Coritiba)

* Josué: 10 jogos (Coritiba)

* Sebastián Gomez: 10 jogos (Coritiba)

* Júnior Brumado: 8 jogos (Coritiba)

As suspensões se referem a partidas do Campeonato Paranaense, e os jogadores já cumpriram dois jogos de suspensão, e é importante frisar que a punição deles está relacionada à briga generalizada que ocorreu no final da partida.





Punições ao Coritiba:

Além das suspensões dos jogadores, o Coritiba também foi punido em diferentes casos:

* Multa por arremesso de objetos: O clube foi multado em R$ 10 mil devido ao arremesso de objetos não identificados no gramado do Couto Pereira após o clássico.

* Absolvição por falha de segurança: O Coritiba foi absolvido da acusação de falha na segurança do vestiário visitante.

* Punição por injúria racial: O caso mais grave envolveu injúria racial proferida por um torcedor do Coritiba contra um jogador do Athletico. O clube foi punido com a perda de três mandos de campo e multa de R$ 50 mil. O torcedor foi identificado e banido dos estádios por 1.825 dias (5 anos).





Combate ao Racismo:

A punição por injúria racial demonstra o compromisso do TJD-PR em combater o racismo no futebol. Casos como esse são inaceitáveis e exigem medidas rigorosas para erradicar o preconceito dos estádios.





Importância das Punições:

As punições aplicadas pelo TJD-PR servem como exemplo e reforçam a necessidade de um ambiente esportivo mais seguro e respeitoso. Incidentes como os ocorridos no clássico Atletiba prejudicam a imagem do futebol paranaense e afastam os verdadeiros torcedores, que desejam apenas acompanhar jogos emocionantes e vibrar com seus times de coração.





Próximos Passos:

O Coritiba tem o direito de recorrer das decisões do TJD-PR, buscando a revisão das punições aplicadas. No entanto, é fundamental que o clube e seus torcedores reflitam sobre o ocorrido e se comprometam a promover um ambiente de paz e respeito nos estádios.





Conclusão:

Espera-se que as punições sirvam de aprendizado e que o clássico Atletiba volte a ser um evento esportivo que celebre a paixão pelo futebol, sem espaço para violência e discriminação. O esporte deve ser um instrumento de união e entretenimento, e não de ódio e intolerância.