Maringá FC recebe o Athletico precisando de um bom resultado

Maringá FC recebe o Athletico de olho na classificação antecipada





Em caso de vitória, o Dogão chega a 16 pontos e garante a classificação para as quartas de final do Paranaense.





O duelo

O Maringá Futebol Clube volta a campo neste domingo, 9, às 18h30, diante do Athletico Paranaense, no Estádio Regional Willie Davids em Maringá. Com 13 pontos e no 6º lugar na classificação, o Dogão quer se reencontrar com a vitória e com o seu torcedor, para conseguir a classificação antecipada para as quartas de final do Paranaense.





Preparação

O time encerrou a preparação para o confronto na tarde deste sábado, 8, no WD, quando o treinador Jorge Castilho comandou o último treino antes da partida. O técnico não poderá contar com Zé Vitor e Lucas Black, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, por outro lado, o comandante terá o retorno de Rodrigo Santos e Júlio Rodrigues, que cumpriram suspensão na partida diante do Paraná.





Fala Castilho

Segundo o treinador, o jogo será importante para as pretensões do clube na competição e conta com o apoio do torcedor para buscar a vitória. “Vamos enfrentar o Athletico e só por isso já precisamos estar muito concentrados e focados no jogo. Não podemos errar e tenho certeza que será um grande jogo no Willie Davids. Contamos, mais uma vez com o apoio do torcedor, em nossa casa, eles fazem a diferença e esperamos que amanhã não seja diferente”, projetou Castilho.





Homenagem

Antes da partida deste domingo, os atletas Robertinho e Tito receberão homenagens do Maringá por completarem 100 e 50 jogos, respectivamente, com a camisa do clube. O atacante, de 25 anos, chegou ao MFC em 2021 e desde então foi peça importante na construção e evolução da equipe no cenário estadual e nacional do futebol. Ao todo foram 101 jogos, 11 gols marcados e duas assistências, tendo um dos gols mais importantes da história do clube, diante da Inter de Limeira, no jogo de ida das quartas de final da Série D, que deu o acesso ao Tricolor Maringaense.





Já o zagueiro Gebson Gomes dos Santos, o Tito, chegou ao MFC em 2024 e foi destaque da equipe no vice-campeonato paranaense e no acesso para a Série C. Ele já acumula 52 jogos com a camisa do Dogão e possui quatro gols e uma assistência.





Transmissão

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da NSports e os ingressos para o jogo estão disponíveis pelo aplicativo oficial do clube, pelo site: www.ingressonacional.com.br ou nos pontos de venda informados no site.





Os valores são R$ 30,00 meia entrada e R$ 60,00 inteira na arquibancada descoberta e R$ 50,00 meia entrada e R$ 100,00 inteira na arquibancada coberta. Todos que levarem um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração para cães ou gatos, pagam meia entrada. O torcedor também tem a opção de se tornar sócio torcedor do Maringá, economizando na compra de ingressos e garantindo a entrada para todos os jogos, além de diversos outros benefícios, como acompanhantes, desconto em produtos e experiências exclusivas.





Mais informações sobre o sócio torcedor do MFC estão disponíveis no site oficial do clube (https://maringafc.com.br/socio-maringa/), no aplicativo oficial do MFC ou na central de relacionamento pelos números de WhatsApp (44) 99858-0648 ou (44) 998580647.





