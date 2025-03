Cianorte avalia participação no paranaense agora vem a série D

Coletiva de Imprensa do Cianorte FC Após o Campeonato Paranaense





O Cianorte FC encerrou sua participação no Campeonato Paranaense, após ser eliminado nas quartas de finais pelo Londrina, após duas derrotas por 2x0, a diretoria realizou uma coletiva de imprensa para avaliar a campanha da equipe. Durante a entrevista, a comissão técnica e representantes do clube compartilharam suas impressões sobre o desempenho do time, os desafios enfrentados e as perspectivas para o futuro.





Análise da Campanha





A equipe destacou os pontos positivos e negativos da competição. Foram mencionadas as dificuldades enfrentadas ao longo do campeonato, como desfalques, ajustes táticos e a competitividade do torneio. Apesar dos desafios, o time demonstrou evolução em alguns aspectos e conquistou resultados importantes ao longo da jornada.





Desafios e Aprendizados





Entre os obstáculos enfrentados, foram citados fatores como a preparação física, o entrosamento da equipe e a adaptação a diferentes estratégias adversárias. A comissão técnica reconheceu a necessidade de ajustes para fortalecer o elenco e corrigir falhas observadas ao longo da competição.





Planejamento para o Futuro





O clube agora volta sua atenção para a disputa da série D do campeonato brasileiro 2025, a próxima competição e para o planejamento da temporada. A diretoria e a comissão técnica devem avaliar reforços, renovações e possíveis mudanças na equipe para melhorar o desempenho nas próximas disputas.





A coletiva serviu como um momento de reflexão e prestação de contas à torcida, reforçando o compromisso do Cianorte FC em seguir evoluindo no cenário do futebol paranaense.

Veja a entrevista coletiva na íntegra com as imagens de Leão do Vale TV