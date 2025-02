Maringá FC acerta a contratação do lateral Raphinha ex CSA

Maringá FC oficializa a contratação do lateral direito Raphinha do CSA – AL









O Maringá Futebol Clube, confirmou mais um reforço para a sequência de 2025, o lateral direito, de 31 anos, Raphinha, que estava no CSA – AL. O atleta chegou a cidade canção nesta sexta-feira, 21, realizou uma baterias de exames médicos e fisioterapêuticos e assinou com o Tricolor até o final do Brasileiro da Série C.





Fala Raphinha

O experiente atleta atuou em 21 jogos pelo time alagoano em 2024 e nesses primeiros meses de 2025. Ele chega motivado para buscar os principais objetivos da equipe na temporada. “Estou feliz em ter acertado com o Maringá, uma equipe que está crescendo, ganhando peso em sua camisa e espero poder contribuir muito dentro de campo. Já sei que aqui a identidade do time é a intensidade e isso eu coloco muito em prática no meu jogo. Espero conquistar, não só os objetivos no Paranaense, mas também na Copa do Brasil e o acesso para a Série B do Brasileiro”, projetou o novo lateral do Dogão.





Fala Castilho

O técnico Jorge Castilho também comentou sobre a chegada do atleta para reforçar a equipe. O Raphinha é um atleta experiente, que já estávamos analisando, mas não tínhamos conseguido trazê-lo antes. Agora deu certo, esperamos muito que ele nos ajude em campo com suas características e o fator positivo é que ele estava jogando pelo CSA, então já está com ritmo de jogo, mas claro que requer ainda uma adaptação ao nosso modelo de jogo”, explicou o treinador.





Experiência

Raphael Ribeiro Soares é natural de Pelotas – RS e antes de chegar ao CSA, também atuou por vários times do futebol brasileiro, dentre eles, Volta Redonda – RJ, Pelotas, Porto Velho e Jacuipense.





Não vai para o jogo

O atleta será inscrito no estadual, mas para o primeiro jogo das quartas de final, diante do Coritiba, ainda não estará à disposição do técnico Jorge Castilho. O Maringá entra em campo neste sábado, 22, às 16h00, no WD.





Por assessoria de imprensa.