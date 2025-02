Maringá Futebol Clube se classifica em 6° e agora pega o Coxa

MARINGÁ FUTEBOL CLUBE ENFRENTA O CORITIBA NAS QUARTAS DE FINAL DO PARANAENSE









O Maringá Futebol Clube que já tinha garantido de forma antecipada a sua classificação para as quartas de final do Campeonato Paranaense, foi superado por 3 a 1 para o Operário, na última rodada da primeira fase. O duelo ocorreu na tarde deste sábado, 15, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa.





A equipe maringaense teve uma atuação dominante, criando diversas oportunidades de gol, mas não conseguiu converter as chances em um resultado positivo. O atacante Moraes foi o autor do único gol do Dogão na partida. Pelos donos da casa marcaram os atletas Mingotti, Kleiton e Neto Paraíba.





Crítica a arbitragem

A arbitragem, comandada por Cristian Emanuel, também foi questionada ao marcar uma falta inexistente do atacante Fernando sobre um defensor do Operário, no momento em que o Maringá buscava o empate, ao final da partida.





Quartas de finais

Agora, o foco da equipe está totalmente voltado para o mata-mata. O Maringá enfrentará o Coritiba nas quartas de final, como explicou Jorge Castilho na coletiva após o confronto deste sábado. “Teremos um adversário difícil, gostaríamos de ter classificado na parte de cima da tabela, entre os quatro primeiros, temos ciência da oscilação que tivemos na competição e por outro lado também na nossa capacidade e nos jogos que fizemos, mas agora não podemos mais errar e temos que focar e pensar no Coritiba para buscarmos, primeiro um bom resultado em casa e depois fazermos um grande jogo no Couto para conseguirmos a classificação”,projetou o treinador.





Histórico

Desde que assumiu a equipe de forma efetiva, em 2021, Jorge Castilho conseguiu a classificação para as quartas de final do Paranaense, conquistando dois vice-campeonatos, em 2022 e 2024.





Data dos jogos

O primeiro jogo das quartas de final acontece no próximo sábado, 22, às 16h00, no Estádio Willie Davids. A decisão da vaga para a semifinal será no dia 9 de março, às 18h30, no Couto Pereira. Entre as partidas, no dia 25, o MFC também recebe o Juventude, no Willie Davids, pela primeira fase da Copa do Brasil.





A torcida está convocada para apoiar o time no primeiro duelo em casa e o incentivo das arquibancadas será essencial para buscar um bom resultado e seguir firme na luta pelo título estadual.





Por assessoria de imprensa.





Veja os melhores momentos com imagens da Nsports

