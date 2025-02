Andraus vence Cianorte com muitas críticas ao gramado sintético

Andraus vence o Cianorte em jogo truncado pelo Campeonato Paranaense 2025





Nesse sábado (8), o Andraus conquistou uma importante vitória sobre o Cianorte pelo Campeonato Paranaense 2025, em partida disputada no Estádio Atílio Gionédis. O confronto foi marcado por muita disputa física e pelas péssimas condições do gramado sintético, que prejudicaram o desenvolvimento do jogo.





Primeiro tempo truncado e de poucas chances





Desde o apito inicial, ficou evidente que a partida seria difícil para ambas as equipes. O gramado em condições (confira as imagens no final) ruins impedia a bola de rolar com qualidade, tornando o jogo mais brigado do que técnico.





O Andraus foi o primeiro a finalizar com perigo, logo aos 6 minutos, com Luiz Gustavo obrigando o goleiro Eugênio a fazer uma defesa segura no meio do gol. O Cianorte respondeu aos 9 minutos, em jogada bem trabalhada entre Beléa e Rian, que terminou em um cruzamento rasteiro, levando perigo à defesa adversária.





Com dificuldades para trocar passes pelo chão, os times passaram a explorar as bolas aéreas e o jogo físico. Até os 35 minutos, nenhuma das equipes conseguiu impor um futebol mais organizado. Aos 39 minutos, Wesley arriscou um chute de longa distância, e Denison fez grande defesa, mandando para escanteio.





Gol do Andraus define o placar no segundo tempo





Na etapa final, a partida manteve o ritmo truncado, mas o Andraus conseguiu aproveitar uma das poucas oportunidades claras de gol para balançar as redes, Diego Paulista marcou aos 75". O Cianorte tentou reagir e criou diversas chances, mas parou na boa atuação do goleiro Denison, que garantiu a vitória da equipe da casa.





Cianorte emitiu uma nota oficial sobre as condições do gramado do Atílio Gioneds





"OCianorte FC SAF vem por meio desta nota, demonstrar a sua indignação com o estado da “quadra” em que irá ocorrer a partida de logo mais.





O “gramado sintético” do estádio Atílio Gionedis está incapacitado de receber uma partida a nível profissional do Campeonato Paranaense Série A.





Após a chegada, a delegação do Leão do Vale se deparou com o tapete artificial apresentando inúmeros desníveis e irregularidades, que interferem diretamente na qualidade do futebol a ser praticado bem como coloca em risco integridade física dos atletas de ambas equipe."





Com o resultado, o Leão do Vale sofreu sua terceira derrota na competição, ligando o alerta para a sequência do campeonato. Agora, o Cianorte volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Paraná Clube em busca da reabilitação.









VIVA O JOGO! CELEBRE CADA MOMENTO!