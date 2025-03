MARINGA FC - Colecionador de Histórias Busca Empate heróico

Maringá FC busca empate heroico com o Operário e segue vivo na final do Campeonato Paranaense









O Maringá Futebol Clube mostrou força e personalidade ao buscar um empate heroico em 2 a 2 contra o Operário Ferroviário, na primeira partida da final do Campeonato Paranaense, disputada neste sábado, 22, no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá. A partida contou com a presença de 16.737 torcedores, recorde de público na temporada, que testemunharam um dos melhores jogos do campeonato, digno de uma grande decisão.





Início da história

O jogo começou com Boschilia abrindo o placar para o Operário, logo no início da partida em uma bela cobrança de falta e, ainda no primeiro tempo, Neto Paraíba ampliou, colocando o time de Ponta Grossa em vantagem. No entanto, o Maringá não se abateu e conseguiu diminuir com o zagueiro Max Miller, ainda na primeira etapa.





Segundo tempo

No segundo tempo, o Dogão voltou com postura ofensiva, criando boas oportunidades de gol. A pressão foi recompensada com o gol de empate de Matheus Moraes, artilheiro do time na competição e vice-artilheiro do campeonato com sete gols.





Fala J. Castilho

Após o apito final, o técnico Jorge Castilho destacou a força mental da equipe e elogiou o adversário. "Sair atrás por dois gols em uma final não é fácil, mas mostramos força para buscar o empate. O Operário é um time muito qualificado, que fez um grande jogo, mas nossa equipe teve personalidade, criou mais e mereceu o resultado e poderia ter virado o placar. Agora é trabalhar forte essa semana porque o título está em aberto e vamos em busca dessa conquista em Ponta Grossa", explicou o treinador.





Reapresentação

A equipe se reapresenta na terça-feira, 25, pela manhã, quando inicia a preparação para o segundo e decisivo confronto. A partida que definirá o campeão paranaense será no próximo sábado, 29, às 16h00, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa.





Por assessoria de imprensa





