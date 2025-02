Cianorte e Paraná buscam a vitória no Paranaense 2025

Cianorte e Paraná Clube se enfrentam na 10ª rodada do Paranaense 2025





Nesta quart-feira (12), Cianorte e Paraná Clube entram em campo pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense 2025. A partida será realizada às 20h no Estádio Albino Turbay, em Cianorte. Com objetivos distintos, as equipes prometem um duelo disputado na reta final da fase classificatória.





Cianorte

O Cianorte chega embalado e ocupa a quinta colocação na tabela, somando 11 pontos. Na última rodada, a equipe empatou em casa com o líder Operário-PR e busca agora uma vitória para entrar no G4. O Leão do Vale tem um retrospecto equilibrado diante do Paraná Clube e aposta no fator casa para somar mais três pontos.





Paraná

Por outro lado, o Paraná Clube vive uma situação delicada. A equipe tricolor está na zona de rebaixamento com apenas 4 pontos e precisa desesperadamente de um resultado positivo. O time não vence há cinco jogos e vem de um empate sem gols contra o Londrina. A pressão é grande, e o duelo contra o Cianorte pode ser decisivo na luta contra o descenso.





História

A história do Cianorte no Campeonato Paranaense é marcada pela consistência. Em sua 20ª participação na elite estadual, o clube busca novamente surpreender. Sua melhor campanha aconteceu em 2004, quando terminou em terceiro lugar. Para esta temporada, o Leão do Vale apostou em 16 reforços e busca consolidar sua força dentro da competição.





Transmissão

O confronto será transmitido ao vivo pela TV Assembleia, disponível no canal 10.2 em TV aberta para Curitiba e Região Metropolitana, e no canal legislativo da Claro/Net para todo o estado e NSports pelo You Tube.





Data:Segunda-feira, 12 de fevereiro de 2025

Horário:20h

Local:Estádio Albino Turbay, Cianorte

Transmissão:TV Assembleia (Canal 10.2 - Curitiba e RMC | Claro/Net - PR)

Situação das Equipes

Cianorte:

5ª colocação (11 pontos)

Empate na última rodada contra o líder Operário-PR

Busca uma vitória para entrar no G4

Paraná Clube:

Zona de rebaixamento (4 pontos)

Não vence há 5 jogos

Precisa desesperadamente de um resultado positivo

Vem de um empate sem gols contra o Londrina





Arbitragem

Árbitro: Robson Babinski

Assistente 1: Rafael Trombeta

Assistente 2: Geovany Jose Roncaratte

Quarto Árbitro: Victor Salles Cirilo

Delegado: Daniel da Silva Cardoso

Inspetor:Ronaldo Parpinelli





Rapidinhas do Leão

O Cianorte FC SAF está em sua 20ª participação no Campeonato Paranaense Série A.

está em sua no Campeonato Paranaense Série A. Melhor campanha foi em 2004 , quando terminou em 3º lugar .

, quando terminou em . Foram apresentados16 reforçospara a temporada.





O que esperar do jogo?

O Cianorte aposta nofator casapara somar três pontos e se aproximar dos líderes. Já o Paraná Clube joga pressionado, tentando sair da zona de rebaixamento.

Histórico equilibrado:Nos confrontos recentes, os times têm números parecidos, aumentando a tensão para esta partida decisiva.

Quem levará a melhor? Acompanhe e vibre com cada lance desse grande duelo doCampeonato Paranaense 2025.









Segue link do jogo ao vivo com transmissão da NSports









