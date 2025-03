DEFINIDO: Confrontos nas Semifinais do Paranaense 2025

FPF Homologa Jogos das Semifinais do Campeonato Paranaense 2025





AFederação Paranaense de Futebol(FPF) oficializou as datas, horários e locais das partidas válidas pelas semifinais do Campeonato Paranaense 2025. Os confrontos prometem grandes emoções, com tradicionais equipes do estado disputando vaga na final.





Semifinais - Jogos de Ida:





Operário x Londrina

Data: 15 de março de 2025 (sábado)

15 de março de 2025 (sábado) Horário: 16h

16h Local:Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa





Maringá x Athletico

Data: 16 de março de 2025 (domingo)

16 de março de 2025 (domingo) Horário: 18h

18h Local: Estádio Regional Willie Davids, Maringá

Estádio Regional Willie Davids, Maringá



Semifinais - Jogos de Volta:





Londrina x Operário

Data: 18 de março de 2025 (terça-feira)

18 de março de 2025 (terça-feira) Horário: 20h

20h Local:Estádio do Café, Londrina





Athletico x Maringá

Data: 19 de março de 2025 (quarta-feira)

19 de março de 2025 (quarta-feira) Horário: 20h

20h Local:Ligga Arena, Curitiba





Histórico dos Confrontos:

O clássico entre Operárioe Londrinaé marcado por grande rivalidade regional. As equipes se enfrentaram recentemente nas edições de 2023 e 2024 do estadual, com equilíbrio nos resultados. O Londrina tem leve vantagem nos últimos confrontos diretos, mas o Operário costuma se impor jogando em casa, no Estádio Germano Krüger.

Por outro lado, o duelo entreAthleticoe Maringáé relativamente recente, mas sempre marcado por jogos intensos. O Athletico, tradicional potência do estado, enfrenta o Maringá que, apesar de ser um clube emergente, tem se mostrado um adversário difícil especialmente em seus domínios, o Estádio Regional Willie Davids. Em 2024, o Maringá eliminou o Athletico nas quartas de final, o que promete apimentar ainda mais o confronto deste ano.

A reta final do Campeonato Paranaense 2025 promete disputas acirradas e jogos de alto nível. Os times buscam garantir vaga na decisão e lutar pelo título estadual, que é considerado um dos mais tradicionais do futebol brasileiro. A expectativa é de que os estádios recebam grande público e que as partidas sejam marcadas por intensas emoções.

A FPF destaca que o uso do árbitro de vídeo (VAR) será aplicado nas semifinais para garantir maior transparência e justiça nas decisões.

Os torcedores aguardam ansiosamente pelas partidas, que prometem aquecer ainda mais a competição e elevar o nível de competitividade do futebol paranaense.