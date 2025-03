Dogão Busca Empate com o Coxa e Avança para Semifinais

Maringá FC empata em 1 a 1 com o Coritiba, fora de casa, e garante vaga na semifinal do Paranaense 2025









O Maringá Futebol Clube suportou a pressão do Coritiba e sua torcida e conseguiu a classificação, pelo quarto ano seguido, para a semifinal do Campeonato Paranaense, com um empate em 1 a 1 no Couto Pereira, na noite deste domingo, 9. Com o placar agregado de 3 a 1, o Dogão conquistou também a vaga para a Copa do Brasil de 2026





O Jogo

Após ter vencido o primeiro jogo, no Willie Davids, por 2 a 0, o Dogão, poderia perder por um gol de diferença que ainda estaria classificado, mas com gol de Maranhão, aos 26 do segundo tempo, o time maringaense buscou o empate e a classificação. Gustavo Coutinho marcou para o Coritiba aos 10 minutos da primeira etapa.





Conquistas

Além da vaga para a semifinal do Paranaense, quando irá enfrentar o Athletico, o MFC garantiu também a vaga para a Copa do Brasil de 2026, competição importante que o clube também irá disputar pelo quarto ano consecutivo.





Fala Castilho

Para o técnico Jorge Castilho, que está no comando técnico da equipe em definitivo desde 2021, a conquista é mais uma marca e prova de que o trabalho está sendo bem realizado. “Hoje é mais uma prova que o trabalho realizado no Maringá é muito bem feito e que os resultados que estamos obtendo nos últimos anos também não é por acaso ou sorte. Aqui trabalhamos muito, temos seriedade, temos planejamento e isso tudo passa por todos, começando pela diretoria, passando pela comissão técnica, jogadores e todos os colaboradores do clube. Agradeço muito a minha comissão, que trabalha demais e fazem muito para conseguirmos os resultados que estamos conseguindo. Muito feliz hoje pelo jogo, pela classificação e pela primeira parte das metas estabelecidas, cumpridas”, explicou Castilho.





Preparação

O time já retornou para Maringá e inicia a preparação para a semifinal na quarta-feira, 12, às 08h30 no CT do clube. Um dos responsáveis pela classificação do clube, o goleiro Dheimison falou em coletiva de imprensa ao final da partida sobre a importância da classificação e o bom momento da equipe. “Estávamos falando no vestiário, após o jogo, que é muito importante o que estamos conquistando. Acredito que só nós e o Operário que conseguiu chegar na semifinal do Paranaense nos últimos quatro anos, então temos metas, objetivos e fico feliz em poder ajudar a equipe com a classificação para a semifinal e, no meio de semana, também para a terceira fase da Copa do Brasil. Agora vamos comemorar, descansar e na quarta já focar no Athletico”, projetou o camisa 1 do MFC.





Definido as semifinais

O primeiro jogo da semifinal será no próximo domingo, 16, no Willie Davids, às 18h00, e o jogo de volta na quarta-feira, 19, às 20h00, na Ligga Arena, em Curitiba.





Por assessoria de imprensa.