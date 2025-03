Dogão elimina Athletico e avança à final histórica de 2025

Maringá FC faz história ao eliminar o Athletico e garantir vaga na final do Campeonato Paranaense 2025





Na noite de 19 de março de 2025, o Maringá FC protagonizou um feito memorável ao vencer o Athletico Paranaense por 3 a 0 na Ligga Arena, em Curitiba, garantindo sua classificação para a final do Campeonato Paranaense. A equipe, comandada por Jorge Castilho, demonstrou superioridade tática e técnica, eliminando a dupla Athletiba (Coritiba e Athletico) em sua campanha rumo à decisão.





Os gols da partida foram marcados por Maranhão, Matheus Moraes e Rodrigo Soares, consolidando uma atuação impecável do "Dogão". Desde o início, o Maringá mostrou controle do jogo, aproveitando as falhas defensivas do adversário e convertendo suas oportunidades em gols. A torcida do Athletico, presente em peso na Ligga Arena, não escondeu sua frustração, resultando em protestos ao final do confronto.





Repercussões e memes: a internet não perdoa





A classificação do Maringá gerou uma enxurrada de reações nas redes sociais. Torcedores e internautas celebraram a vitória com memes que ironizavam a derrota do Athletico em casa. Um dos destaques foi a imagem de um "furacão" (símbolo do Athletico) sendo apagado por um "cachorro gigante", em alusão ao apelido do Maringá, "Dogão". A criatividade dos torcedores transformou a vitória em um evento ainda mais marcante.

O proprio Maringá Futebol Clube publicou em suas redes sociais um meme: "Dogão Exorcista, O pacto tá exorcizado e a vaga para a grande final tá garantida!"





Incidente lamentável: apedrejamento do ônibus do Maringá





Infelizmente, a noite histórica foi manchada por um episódio de violência. Após a partida, o ônibus do Maringá Futebol Clube foi apedrejado enquanto deixava a Ligga Arena. Apesar do susto, não houve relatos de feridos graves, mas o incidente gerou indignação e pedidos por maior segurança para as delegações esportivas.





Próximos desafios: a grande final contra o Operário





Agora, o Maringá se prepara para enfrentar o Operário de Ponta Grossa na grande final do Campeonato Paranaense. O Maringá FC volta a treinar na manhã desta sexta-feira, 21, no CT do clube e será o único treino antes do confronto diante do Operário, pelo jogo de ida da final. A partida está marcada para este sábado, 22, às 16h00, no Estádio Regional Willie Davids.





Os ingressos para a partida já estão liberados para sócios torcedores que, além da sua entrada sem nenhum custo, poderá aquirir mais cinco ingressos. A venda ao público geral será liberada às 12h00 desta quinta-feira, 20, e a compra pode ser realizada pelo aplicativo oficial do Maringá FC ou pelo sitewww.ingressonacional.com.br, além dos pontos de venda divulgados no site. Caso ainda tenha ingressos disponíveis, as bilheterias do estádio estarão abertas a partir das 12h, no dia do jogo.





Os ingressos para o setor descoberto e para o setor de visitantes custam R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia). Já os ingressos para o setor coberto têm o valor de R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia). Todos os torcedores têm direito à meia-entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou ração para cães ou gatos na entrada do estádio.









Detalhes dos jogos da final

Jogo de ida: Data: 22 de março Horário: 16h Local: Estádio Willie Davids, Maringá

Jogo de volta: Data: 29 de março Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa







O Maringá FC, com sua campanha histórica, busca consolidar sua posição como uma das forças do futebol paranaense. A torcida, certamente, estará ao lado do time, esperando por mais um capítulo glorioso na trajetória do "Dogão".





Confira os Gols e os melhores momento da partida, imagesn do YouTube da MFVTV