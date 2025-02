Paraná Clube tem quatro jogadores suspensos pelo TJD-PR

TJD-PR SUSPENDE QUATRO JOGADORES DO PARANÁ CLUBE APÓS CONFUSÃO CONTRA O OPERÁRIO





A polêmica envolvendo o Paraná Clube após o empate em 1 a 1 contra o Operário, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense 2025, ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (3). O Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) aplicou punições a quatro jogadores, além do ex-treinador, de um dirigente e do próprio clube, em razão da confusão relatada na súmula pelo árbitro Murilo Ugolin Klein.





RELATO DA SÚMULA





De acordo com a súmula, ao término da partida, vários jogadores e membros da comissão técnica do Paraná Clube cercaram a equipe de arbitragem para contestar decisões tomadas durante o jogo. A situação se agravou e se tornou uma confusão generalizada, exigindo a intervenção de seguranças particulares e do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Paraná para controlar os ânimos.





O árbitro também destacou que, devido ao tumulto e à falta de segurança, não conseguiu aplicar os cartões disciplinares em campo.





PUNIÇÕES IMPOSTAS PELO TJD-PR

Kevin(lateral-esquerdo) – 4 jogos de suspensão

Júlio Rusch(volante) – 4 jogos de suspensão

Matheus Sagui(atacante) – 4 jogos de suspensão

Geilson(volante) – 2 jogos de suspensão

Fernando Miguel(dirigente) – 15 dias de suspensão

Argel Fuchs(ex-treinador) – 6 jogos de suspensão

Paraná Clube– Multa de R$ 1.200 devido ao arremesso de copo pela torcida, atraso no retorno do intervalo e invasão de campo por atletas e dirigentes





Segundo informações do portal UmDois Esportes, o departamento jurídico do Paraná Clube busca efeito suspensivo e deve recorrer das punições impostas pelo TJD-PR.





PRÓXIMO DESAFIO





O Paraná Clube volta a campo nesta terça-feira (4), às 20h, para enfrentar o Maringá, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Paranaense. A partida será disputada na Vila Capanema, em Curitiba.





Com essas baixas no elenco, a equipe precisará encontrar soluções para suprir os desfalques e buscar um bom resultado diante da torcida.









