FC Cascavel vence o Maringá FC e sobe na classificação

Cascavel Derrota o Maringá e Sobe na Classificação do Paranaense 2025





O Cascavel venceu o Maringá por 2 a 0 na noite deste sábado (01/02), no Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta, pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense 2025. Com a vitória, a Serpente terminou a rodada na 7ª colocação, enquanto o Maringá caiu para a 4ª posição.





Resumo da Partida

O Cascavel impôs seu ritmo de jogo e conseguiu construir o placar com eficiência. O primeiro gol saiu aos 40 minutos do primeiro tempo, quando Robinho aproveitou assistência de Serafini para balançar as redes. O Maringá tentou reagir na etapa complementar, mas encontrou dificuldades diante da forte marcação da equipe da casa.

Aos 29 minutos do segundo tempo, Robinho retribuiu a assistência e serviu Josiel, que finalizou com precisão para ampliar a vantagem do Cascavel e decretar o placar final de 2 a 0.









Ficha Técnica

Cascavel

Goleiro: Jean Carlos

Jean Carlos Defensores: Serafini, Geovane, Miguel Alcântara e Paulo Victor

Serafini, Geovane, Miguel Alcântara e Paulo Victor Meio-campistas: Alex Paulino, Felipe Martins (Thiago Lopes), Pedro Peçanha (Nikollas Sena) e Robinho (Thiago Junior)

Alex Paulino, Felipe Martins (Thiago Lopes), Pedro Peçanha (Nikollas Sena) e Robinho (Thiago Junior) Atacantes: Rodrigo Alves (Lucas Belém) e Schutz (Josiel)

Rodrigo Alves (Lucas Belém) e Schutz (Josiel) Técnico:Silvio Canuto

Maringá

Goleiro: João Gabriel

João Gabriel Defensores: Ronald Carvalho, Tito e Max Miller

Ronald Carvalho, Tito e Max Miller Meio-campistas: Parrudo (Júlio Rodrigues), Rodrigo, Zé Vitor (Vitinho) e Léo Ceará (Bruno Cheron)

Parrudo (Júlio Rodrigues), Rodrigo, Zé Vitor (Vitinho) e Léo Ceará (Bruno Cheron) Atacantes: Robertinho (Moraes), Negueba e Maranhão (Danielzinho)

Robertinho (Moraes), Negueba e Maranhão (Danielzinho) Técnico:Jorge Castilho

Detalhes da Partida

Data: 01/02/2025

01/02/2025 Horário: 18h30

18h30 Local: Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta, Cascavel

Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta, Cascavel Público: 2.893 pagantes (3.174 total)

2.893 pagantes (3.174 total) Renda: R$ 61.376,00

R$ 61.376,00 Árbitro: Matheus Bortolini

Matheus Bortolini Assistentes: Bruno Boschilia e Luis Henrique Campanhoni Amadori

Bruno Boschilia e Luis Henrique Campanhoni Amadori Cartões Amarelos: Cascavel: Peu, Alex Paulino, Thiago Lopes e Pedro Peçanha Maringá: Rodrigo, Júlio Rodrigues, Bruno Cheron e Danielzinho



Próximos Jogos

Pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense 2025:

Cascavel x Andraus Data: 05/02/2025, às 20h Local: Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta, Cascavel







Paraná Clube x Maringá

Data: 04/02/2025, às 20h Local: Estádio Durival Britto e Silva, Curitiba



Com o triunfo, o Cascavel segue firme na briga pelas primeiras posições, enquanto o Maringá precisa se recuperar rapidamente para não perder espaço na tabela.





