Athletico vence São Joseense na Ligga Arena e sobe na tabela

Campeonato Paranaense Primeira Divisão 2025 - 1ª Fase - 8ª Rodada

Athletico 3x1 São Joseense





O Athletico Paranaense venceu o São Joseense por 3 a 1, em uma partida disputada na Ligga Arena, em Curitiba. O confronto, válido pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense de 2025, contou com uma boa presença de público e bastante movimentação durante os 90 minutos.

Gols:

1x0: Leozinho, 33' do 1ºT (assistência de Alan Kardec)

Leozinho, 33' do 1ºT (assistência de Alan Kardec) 1x1: Thomasel, 46' do 1ºT (após cobrança de escanteio, o atacante aproveitou o rebote)

Thomasel, 46' do 1ºT (após cobrança de escanteio, o atacante aproveitou o rebote) 2x1: João Cruz, 5' do 2ºT (assistência de Luiz Fernando)

João Cruz, 5' do 2ºT (assistência de Luiz Fernando) 3x1:Alan Kardec, 11' do 2ºT (após bom passe de João Cruz, Kardec finalizou com precisão)

A partida foi marcada pela reação rápida do time da casa após o empate do São Joseense, que conseguiu empatar no final do primeiro tempo, mas viu o Athletico reagir logo no início da segunda etapa e garantir a vitória com gols de João Cruz e Alan Kardec.





Ficha Técnica

Athletico:

23-Santos

18-Hayen Palacios, 45-Belezi, 3-Léo Pelé e 2-Dudu (15-Mateo Gamarra)

31-Raul, 98-Lucas Falcão (32-Arriagada) e 10-Zapelli (57-João Cruz)

21-Leozinho (7-Kevin Velasco), 19-Luiz Fernando e 27-Alan Kardec (9-Mastriani)

Técnico: Mauricio Barbieri

São Joseense:

1-Cayo

2-Igor Dutra, 3-Dirceu, 4-Henríquez e 6-Júnior Espeto (14-Vinicio)

5-Darlan (18-Alex Matos), 8-Felipe, 7-Thomaz (17-Wendel Lessa) e 10-Thiaguinho

11-Calazans (20-Ronald) e 9-Thomasel (19-Hannyel)

Técnico: Ageu Gonçalves

Data e Local:

06/02/2025 às 20h

Ligga Arena, Curitiba

Público e Renda:

12.162 pagantes / 12.830 total

R$ 313.045,00

Arbitragem:

Árbitro: Cristan Emanuel Rocha Lima

Assistentes: Geovany Jode Roncaratte e Ideidy Henrique Costa

Cartões Amarelos:

Athletico: 3-Léo Pelé

São Joseense: 9-Thomasel, 7-Thomaz e 10-Thiaguinho





O jogo teve uma ótima qualidade técnica, especialmente no segundo tempo, com o Athletico mantendo seu domínio na partida. O resultado coloca o time da casa na segunda colocação do Campeonato Paranaense, enquanto o São Joseense segue na lanterna da competição, buscando ajustes para brigar por melhores resultados.





Próximas Partidas

Campeonato Paranaense Primeira Divisão 2025 - 1ª Fase - 9ª Rodada

Maringá x Athletico

Data: 09/02/2025 às 18h30

Local: Estádio Regional Willie Davids, Maringá

São Joseense x Paraná Clube

Data: 09/02/2025 às 15h30

Local: Estádio Municipal Cilmar Pedro Goergen (Pinhão), São José dos Pinhais

O Campeonato Paranaense segue em sua fase de grupos, com os times se preparando para os desafios da 9ª rodada. O Athletico busca manter sua boa fase enquanto o São Joseense terá um jogo complicado diante do Paraná Clube.





Com a 8ª Rodada finalizada, a classificação ficou da seguinte forma:





Confira os melhores momento com imagens da Nsports





