Paraná Clube vence a primeira no Campeonato Paranaense 2025

Paraná Clube vence o Rio Branco e sobe na tabela do Paranaense 2025





O Paraná Clube conquistou uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Rio Branco na tarde deste sábado (01/02), no Estádio Gigante do Itiberê, em Paranaguá, pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense 2025. Com o resultado, a equipe paranista subiu para a 10ª colocação, enquanto o Rio Branco permanece em 9º lugar.





Resumo da Partida

A partida começou equilibrada, com ambas as equipes buscando o gol, mas sem conseguir converter as oportunidades na primeira etapa. Logo no início do segundo tempo, o Paraná Clube abriu o placar com Rikelmi, que aproveitou a assistência de Daniel Guedes para marcar aos 2 minutos.

O Rio Branco tentou reagir, mas esbarrou na defesa bem postada do Paraná. A equipe da casa ainda teve um jogador expulso, o que dificultou ainda mais a busca pelo empate. O time paranista soube administrar o resultado e garantiu sua segunda vitória na competição.





Ficha Técnica

Rio Branco

Goleiro: Filipe

Filipe Defensores: Radeche (Zé Andrade), Vidal, Victor Ramos (Régis), Nailson e Biro-Biro

Radeche (Zé Andrade), Vidal, Victor Ramos (Régis), Nailson e Biro-Biro Meio-campistas: Ferreira, Elvis e Fernando Saldías (Dhiordan)

Ferreira, Elvis e Fernando Saldías (Dhiordan) Atacantes: Cristaldo (Caio Vieira) e Bryam

Cristaldo (Caio Vieira) e Bryam Técnico:Paulo Massaro

Paraná Clube

Goleiro: Thiago Santos

Thiago Santos Defensores: Daniel Guedes, Luiz Gustavo, Felix Jorge (Pato) e João Lucas

Daniel Guedes, Luiz Gustavo, Felix Jorge (Pato) e João Lucas Meio-campistas: Bruno Vinicius (Léo César), Julio Rusch (Wallace) e Léo Silva

Bruno Vinicius (Léo César), Julio Rusch (Wallace) e Léo Silva Atacantes: Diego Tavares, Rikelmi (Erik Bessa) e Eduardo Tanque (Joesley)

Diego Tavares, Rikelmi (Erik Bessa) e Eduardo Tanque (Joesley) Técnico:Tcheco

Detalhes da Partida

Data: 01/02/2025

01/02/2025 Horário: 16h

16h Local: Estádio Municipal Fernando Charbub Farah (Gigante do Itiberê), Paranaguá

Estádio Municipal Fernando Charbub Farah (Gigante do Itiberê), Paranaguá Público: 3.565 pagantes (3.937 total)

3.565 pagantes (3.937 total) Renda: R$ 151.910,00

R$ 151.910,00 Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior

Paulo Roberto Alves Júnior Assistentes: Rafael Trombeta e Nathan Martins

Rafael Trombeta e Nathan Martins Cartões Amarelos: Rio Branco: Elvis, Radeche, Victor Ramos, Ferreira, Filipe, Nailson e Lucas Bergantin Paraná Clube: Bruno Vinicius e Lucas Mazetti

Cartão Vermelho: Rio Branco: Lucas Bergantin





Próximos Jogos

Pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense 2025:

Coritiba x Rio Branco Data: 05/02/2025, às 20h Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba

Paraná Clube x Maringá Data: 04/02/2025, às 20h Local: Estádio Durival Britto e Silva, Curitiba



O Paraná Clube segue sua recuperação no campeonato e busca embalar na competição, enquanto o Rio Branco precisará reagir para não se afastar do grupo de classificação para a próxima fase.









