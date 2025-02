São Joseense surpreende vence o LEC mais não sai da lanterna

São Joseense vence Londrina e conquista importante resultado no Paranaense 2025





Na 7ª rodada do Campeonato Paranaense 2025, o São Joseense surpreendeu e venceu o Londrina por 2 a 1, jogando no Estádio Cilmar Pedro Goergen, em São José dos Pinhais. A vitória foi um passo importante para o time da casa, que vem lutando para sair da última colocação, enquanto o Londrina sofreu um revés que o fez perder posições na tabela.

O placar foi inaugurado aos 42 minutos do primeiro tempo, quando Thomasel aproveitou assistência de Thomaz e colocou o São Joseense na frente. No início da segunda etapa, o Londrina reagiu rapidamente e empatou com Pablo, que recebeu passe de Yago Lincoln e finalizou com precisão. No entanto, aos 28 minutos do segundo tempo, Henríquez garantiu a vitória dos donos da casa, novamente com participação de Thomasel, que deu a assistência.





Ficha Técnica

São Joseense:Cayo; Igor Dutra, Dirceu, Henríquez e Júnior Espeto (Kevin); Darlan (Vigia), Felipe, Thomaz (Wendel Lessa) e Thiaguinho (Alex Matos); Calazans (Eduardo Oliveira) e Thomasel.

Técnico:Ageu Gonçalves.

Londrina:Luiz Daniel; João Vitor, Caio, Yago Lincoln e Maurício; Paredes (Marco Antônio), Lucas Marques (Zé Breno) e Gustavo França (Kevyn); Henrique (João Carlos), Iago Teles (Robson Duarte) e Pablo.

Técnico:Claudinei Oliveira.

Data:02/02/2025 às 15h30

Local:Estádio Municipal Cilmar Pedro Goergen, em São José dos Pinhais

Público total:2.024 torcedores

Renda:R$ 42.730,00

Árbitro:Murilo Ugolini Klein

Assistentes:Sidmar dos Santos Meurer e Evanderson Rodrigues Florentino

Cartões amarelos:

São Joseense: Darlan

Londrina: João Carlos

Cartões vermelhos:Nenhum





Próximos jogos

Athletico x São Joseense

Data: 06/02/2025 às 20h

Local: Ligga Arena, Curitiba

Londrina x Azuriz

Data:05/02/2025 às 20h

Local:Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), Londrina



Com essa vitória, o São Joseense respira no campeonato e ganha confiança para enfrentar o Athletico na próxima rodada. Já o Londrina precisa se recuperar diante do Azuriz para não perder mais posições na classificação.





