Maringá Futebol Clube empata com Paraná Clube na capital

Maringá FC pressiona o Paraná, fora de casa, mas o placar não sai do zero





O Maringá Futebol Clube foi até a capital do estado enfrentar o Paraná Clube, na noite desta terça-feira, 4, e conquistou um ponto, após o empate em 0 a 0. O jogo, válido pela 8ª Rodada do Paranaense, foi na Vila Capanema e contou com a presença de 9 mil torcedores.





O Jogo

Mesmo melhor na partida e criando boas oportunidades, o Dogão não conseguiu marcar o gol, parando em boas defesas do goleiro Thiago Santos. Segundo o técnico Jorge Castilho o time teve uma boa postura em campo e merecia a vitória pelos números da partida. “Hoje merecíamos um resultado melhor pelo o que foi o jogo, pelo o que criamos e a forma que nos impusemos na partida. Não é fácil jogar aqui na Vila, contra uma equipe de tradição, com quase 10 mil torcedores. Tivemos uma dificuldade também que foi o gramado, que não estava em boas condições, uma noite chuvosa, mas se pegarmos os números, tivemos mais posse de bola, mais chances de gols criadas, infelizmente o Thiago estava também em uma noite inspirada e não conseguimos marcar. Mas disposição e entrega hoje não faltou e precisamos disso em todos os jogos, porque isso é Maringá”, explicou o treinador.





Números

No jogo, o Dogão teve 13 finalizações, sendo seis no gol e sete para fora, contra sete do adversário, sendo apenas uma no gol, além de 52% de posse de bola. Com o empate, o Maringá segue na quarta colocação, com 13 pontos conquistados, ao lado de Londrina e Cianorte, que jogam nesta quarta-feira, 5. Operário lidera o campeonato com 14 pontos. O próximo confronto do MFC será diante do Athletico, no domingo, 9, às 18h30, no Estádio Regional Willie Davids.





Ingressos

Os ingressos para o próximo confronto começam a ser vendidos nesta quarta-feira, 5, pelo aplicativo oficial do clube, pelo sitewww.ingressonacional.com.br ou nos pontos de venda informados no site.





Os valores são R$ 30,00 meia entrada e R$ 60,00 inteira na arquibancada descoberta e R$ 50,00 meia entrada e R$ 100,00 inteira na arquibancada coberta. Todos que levarem um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração para cães ou gatos, pagam meia entrada. O torcedor também tem a opção de se tornar sócio torcedor do Maringá, economizando na compra de ingressos e garantindo a entrada para todos os jogos, além de diversos outros benefícios, como acompanhantes, desconto em produtos e experiências exclusivas.





Mais informações sobre o sócio torcedor do MFC estão disponíveis no site oficial do clubehttps://maringafc.com.br/socio-maringa/ no aplicativo oficial do MFC ou na central de relacionamento pelos números de WhatsApp (44) 99858-0648 ou (44) 998580647.





Seguem os melhores momentos de Paraná Clube x Maringá, pela Rodada 8 do Paranaense dos Clássicos.

