Cianorte x Londrina: Tudo Sobre o Próximo Desafio do Leão.

Prévia do Confronto: Cianorte x Londrina





Informações da Partida





Arbitragem:

Árbitro: André Felipe Olivério

Assistente 1: Evanderson Rodrigues Florentino

Assistente 2: Victor Hugo dos Santos Mendonça

Quarto Árbitro: Leandro Ricardo Bento

Delegado: Leandro da Silva Cardoso

Inspetor: Ronaldo Parpinelli













Rapidinhas do Leão do Vale

O Cianorte FC SAF chega à sua 20ª participação no Campeonato Paranaense Série A, consolidando-se como uma das equipes mais tradicionais da competição. A melhor campanha do Leão do Vale ocorreu em 2004, quando alcançou a terceira colocação.





Nesta temporada, o clube apresentou 15 reforços e iniciou a pré-temporada em 15 de outubro de 2024, com foco total na preparação para o estadual. Antes da estreia, participou do Torneio de Verão, disputando três partidas:





Cianorte 2x0 FC Cascavel





Cianorte 2x1 Londrina EC





Maringá FC 2x0 Cianorte









No Campeonato Paranaense 2025, o Leão do Vale vem embalado por três vitórias consecutivas:





1. Cianorte 2x1 FC Cascavel (gols de Vini e Beléa).

Cartões amarelos: Gabriel Ramos, Danrley e Gabriel Souza.





2. Maringá FC 0x1 Cianorte (gol de Gabriel Ramos).

Cartões amarelos: Wesley, Tiepo, Euller e Leo Azevedo.

O técnico Jerson Testoni foi expulso e o auxiliar Cirilo assumiu a equipe na rodada seguinte.





3. São Joseense 1x5 Cianorte (gols de Beléa, Clinton, Breno Augusto, Mori e Luiz Fernando).

Expulsões: Danrley e Vini Faria.









Histórico do Confronto: Cianorte x Londrina

Este será o 27º confronto entre Cianorte e Londrina, equipes que possuem um histórico equilibrado. Em 26 partidas disputadas, o Cianorte venceu 9 vezes, houve 11 empates, e o Londrina saiu vitorioso em 6 oportunidades.





Nos jogos realizados em casa, o Cianorte enfrentou o Londrina 13 vezes, com o seguinte retrospecto:





4 vitórias do Leão do Vale

7 empates

2 derrotas





Fora de seus domínios, o Cianorte também apresenta um bom desempenho, somando 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas.





Com a fase positiva no estadual e o retrospecto equilibrado no confronto, o Cianorte busca mais uma vitória para manter o bom momento e consolidar sua posição na tabela. O torcedor pode esperar um jogo emocionante!





ASSESSORIA DE IMPRENSA

Assessor de Imprensa: André Thiago Flohr

Contato: (47) 99964-9747

Assessor de Imprensa: Guilherme Sant Ana Parro

Contato: (44) 99166-6664





VIVA O JOGO CELEBRE CADA MOMENTO!