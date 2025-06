Maringá Futebol Clube Busca Reforços Para Reformular Elenco

David Braga: Conheça o Possível Reforço do Maringá FC





Em meio à disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, o Maringá Futebol Clube esta buscando opções para qualificar o elenco. Segundo o excelente repórter Edvaldo Ferreira da Radio Jovem Pan News , um nome que tem sido especulado como possível reforço é o do meia David Braga. Para apresentar o jogador ao torcedor maringaense, detalhamos abaixo suas características e seu histórico com base nas informações disponíveis.

Dados Pessoais

Nome Completo: David Francisco Trindade Braga

David Francisco Trindade Braga Data de Nascimento: 11 de Dezembro de 2001

11 de Dezembro de 2001 Idade: 23 anos

23 anos Local de Nascimento: Itabirito (MG), Brasil

Itabirito (MG), Brasil Nacionalidade: Brasileira

Brasileira Posição: Meia, também listado especificamente como Meia Ofensivo e Atacante (Ponta Direita)

Meia, também listado especificamente como Meia Ofensivo e Atacante (Ponta Direita) Pé Preferencial: Canhoto

Canhoto Altura: 186 cm

186 cm Peso: 89 kg

89 kg Situação Atual: Em atividade

Em atividade Clube Atual : Athletic-MG

Histórico de Clubes e Transferências

David Braga passou por alguns clubes ao longo de sua carreira profissional e nas categorias de base:

Athletic-MG: Onde se encontra atualmente, com passagens registradas em 2025, 2024 e parte de 2023 . Ele retornou ao clube em 2024 após um período de empréstimo .

Onde se encontra atualmente, com passagens registradas em 2025, 2024 e parte de 2023 . Ele retornou ao clube em 2024 após um período de empréstimo . Atlético Goianiense: Atuou por empréstimo em 2023 .

Atuou por empréstimo em 2023 . Desportivo Brasil: Jogou pelo clube em 2022 .

Jogou pelo clube em 2022 . Desportivo Brasil [S20]: Parte de sua formação ocorreu nas categorias de base em 2021 e 2022 .

A transferência do Desportivo Brasil para o Athletic-MG foi registrada em 2023.

Estatísticas por Temporada

Confira os números de jogos, gols e assistências de David Braga nas últimas temporadas:

2025 (Athletic-MG): Total: 21 jogos, 1575 minutos, 4 gols marcados, 2 assistências Série B: 8 jogos, 490 minutos, 0 gols, 0 assistências Copa do Brasil: 2 jogos, 176 minutos, 1 gol, 0 assistências Campeonato Mineiro: 11 jogos, 909 minutos, 3 gols, 2 assistências

2024 (Athletic-MG): 36 jogos, 8 gols, 5 assistências

36 jogos, 8 gols, 5 assistências 2023 (Atlético Goianiense - E): 12 jogos, 2 gols, 1 assistência

12 jogos, 2 gols, 1 assistência 2023 (Athletic-MG): 6 jogos, 0 gols, 0 assistências

6 jogos, 0 gols, 0 assistências 2022 (Desportivo Brasil): 21 jogos, 1 gol, 0 assistências

21 jogos, 1 gol, 0 assistências 2022 (Desportivo Brasil [S20]): 6 jogos, 3 gols, 0 assistências

6 jogos, 3 gols, 0 assistências 2021 (Desportivo Brasil [S20]): 17 jogos, 4 gols, 0 assistências

Jogos Recentes (2025 pelo Athletic-MG)

Os últimos jogos listados nas fontes mostram sua participação mais recente:

31/05: Athletic-MG 0 x 2 Cuiabá - Jogou 45 minutos

24/05: Athletico Paranaense 1 x 0 Athletic-MG - Jogou 64 minutos

17/05: Athletic-MG 0 x 2 Grêmio Novorizontino - Jogou 88 minutos

12/05: Botafogo-SP 0 x 3 Athletic-MG - Reserva não utilizado

06/05: Athletic-MG 0 x 1 Vila Nova - Jogou 20 minutos

Destaques em Competições

Registrou 3 Participações diretas em Gols no Campeonato Mineiro de 2025 .

. Totalizou 5 Gols/Assistências no Campeonato Mineiro de 2025 (sendo 3 gols e 2 assistências, conforme estatísticas detalhadas ).

Este compilado oferece ao torcedor do Maringá FC uma visão das características, histórico e desempenho recente do jogador David Braga, com base nas informações públicas encontradas nas fontes.





Resumo informativo – Maringá FC

O Maringá FC emprestou o goleiro Dheimison, de 35 anos, ao Floresta-CE até outubro, para disputa da Série C. Ídolo do clube com 128 jogos, Dheimison tem contrato com o Maringá até abril de 2026 e poderá retornar após o empréstimo.

O elenco se reapresenta nesta segunda-feira (9), às 14h30, no CT do clube, após vencer o Grêmio Prudente em jogo-treino. A preparação visa o próximo jogo da Série C, contra o Náutico, dia 16, em Recife.