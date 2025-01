Maringá vence Andraus na Ligga Arena e vai a 9 pontos.

Maringá FC vence Andraus e avança no Campeonato Paranaense 2025





O Maringá Futebol Clube conquistou uma importante vitória neste domingo, 26 de janeiro de 2025, ao derrotar o Andraus por 3 a 1 na 5ª rodada do Campeonato Paranaense. A partida foi disputada no Estádio Ligga Arena, em Curitiba, e marcou a recuperação do time maringaense na competição.





Gols

Os gols do Maringá foram anotados por Léo Ceará, Rodrigo Santos e Júlio, demonstrando a eficiência ofensiva da equipe. Júlio César marcou o único gol do Andraus, mas não foi suficiente para evitar a derrota. Com este resultado, o Maringá FC subiu para a terceira colocação na tabela, somando 9 pontos e reforçando sua posição como um dos favoritos à classificação para a próxima fase do torneio.





Vitória

A vitória foi especialmente significativa, considerando o início irregular da equipe no campeonato. A importância do resultado para a moral do grupo e tranquilidade para sequência. Essa vitória fora de casa foi fundamental para nos posicionamento na tabela.





Dheimison

Chamou muito a atenção a ausência do goleiro Dheimison, que vinha sendo titular absoluto do Dogão maringaense, e nessa partida se quer foi relacionado a viajar com o grupo até a capital. Não foi dado nenhuma informação oficial a respeito dessa decisão até o fechamento da matéria.





Próximas rodadas

Na 6ª rodada, o Maringá FC enfrentará o Rio Branco no Estádio Willie Davids, em Maringá, na quarta-feira, 29 de janeiro. A partida promete ser disputada, já que o Rio Branco vem de duas vitórias e também busca pontos para melhorar sua posição no campeonato.





Partidas da próxima rodada incluem:





Coritiba x Andraus, no Couto Pereira.





Paraná x Cascavel, no Durival de Brito





Athletico x Cianorte, na Ligga Arena.





Operário x Londrina, no Germano Kruger





Maringá x Rio Branco, no Willie Davids.









Com a competição se aproximando de sua metade, cada ponto conquistado será crucial para os times que almejam avançar às fases finais. O Campeonato Paranaense 2025 segue prometendo fortes emoções!