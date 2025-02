Maringá Futeb Clube apresenta meio campista Buga .

Maringá FC anuncia reforço e abre venda de ingressos para o duelo contra o Coritiba pelas quartas de final do Paranaense









O Maringá Futebol Clube confirmou a contratação do volante Buga, de 23 anos, vindo do CSA-AL, para reforçar a equipe na sequência da temporada, que inclui o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador chegou nesta segunda-feira, 17, realizou exames médicos e assinou contrato com o Tricolor até o final de 2027.





Jogador

Revelado nas categorias de base do CSE-AL, Elilson Correia da Conceição, conhecido como Buga, também passou por Penedense-AL e Carajás-PA antes de se destacar pelo CSA em 2024. Para o meio-campista, vestir a camisa do Maringá representa uma grande oportunidade e ele está motivado para contribuir com os objetivos do clube.





Fala Buga

"Estou muito motivado e confiante. Me apresentaram o projeto do Maringá e sei dos objetivos do clube para 2025. Espero ajudar dentro de campo para alcançarmos todas as nossas metas. Sou um jogador de muita entrega, garra e força, características que combinam com o modelo de jogo da equipe, que preza pela intensidade. Conto com o apoio da torcida", destacou o novo reforço do Dogão.





Janela

Com a janela de inscrição do Campeonato Paranaense se encerrando na próxima sexta-feira, Buga será o último reforço registrado pelo Maringá para a competição. O primeiro duelo das quartas de final contra o Coritiba está marcado para este sábado, 22, às 16h, no Estádio Regional Willie Davids. A data e horário foram definidos pela Federação Paranaense de Futebol, em conformidade com a grade de transmissão da emissora detentora dos direitos do torneio.





Ingressos já estão à venda





Os ingressos para a partida já estão disponíveis e o Maringá FC manteve os valores promocionais praticados na primeira fase. Para a arquibancada descoberta, os preços são R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira). Para a arquibancada coberta, os valores são R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira).





As entradas podem ser adquiridas pelo aplicativo oficial do Maringá FC, pelo site www.ingressonacional.com.br ou nos pontos de venda divulgados no site oficial do clube.





Assessoria de Imprensa - Maringá FC





