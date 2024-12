Maringá Futebol Clube Anuncia o Retorno do Volante Rodrigo

Maringá FC confirma o retorno do meio-campista Rodrigo Santos na reapresentação após o Natal





O Maringá Futebol Clube se reapresentou na tarde desta sexta-feira, 27, para dar sequência à pré-temporada visando 2025. A grande novidade do dia foi a confirmação do retorno de Rodrigo Santos, meio-campista de 24 anos que estava emprestado ao Avaí para a reta final do Brasileiro Série B.





Destaque

O atleta foi um dos principais nomes do Dogão na vitoriosa temporada de 2024, tendo participado ativamente da conquista do vice-campeonato estadual e do acesso à Série C do Brasileiro, inclusive fazendo o gol no jogo do acesso, diante da Inter de Limeira, no Estádio Regional Willie Davids. Em 2014, Rodrigo Santos atuou em 36 jogos e marcou sete gols com a camisa do MFC. Ele se junta ao elenco neste sábado, 28, quando inicia os treinamentos com a equipe.





Após o acesso, o atleta, que já havia recebido diversas propostas ao longo da temporada, foi emprestado ao Avaí, para reforçar a equipe na reta final do Brasileiro Série B. Na equipe catarinense, Rodrigo atuou em 13 jogos.





Fala Pit Bull

“Foi uma experiência muito boa, que me agregou demais como atleta e retorno feliz, para um clube que me sinto bem em casa e que me deu a vitrine para o futebol brasileiro. Espero que em 2025 o Maringá siga crescendo, alcançando seus objetivos e espero poder continuar contribuindo para isso dentro de campo”, projetou o camisa 8 do Tricolor.





Elenco

Com o retorno de Rodrigo Santos, o Maringá chega a 26 atletas já confirmados para o próximo ano, mas ainda aguarda as definições de outros atletas que estão emprestados. Novos reforços também serão confirmados até o início da temporada de 2025.





Goleiro: Dheimison, Rafael William e João Gabriel;

Laterais: Caio Alberto;

Zagueiros: Ronald Carvalho, Tito, Max Miller, João Felix e Luiz Neto;

Meio-campistas: Rodrigo Santos, Iago Santana, Sávio, Léo Ceará, Lucas Bonifácio, Parrudo, Lucas Black, Vitinho, Danielzinho e Arthur Araújo;

Atacantes: Maranhão, Júlio Rodrigues, Moraes, Negueba, Robertinho e Gledson Júnior, Ronald Barcellos e Mirandinha





Por assessoria de imprensa