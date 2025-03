Coletiva de Imprensa: Maringá FC Apresenta Sala Moderna

Maringá FC Inaugura Nova Sala de Imprensa no CT e Reforça Compromisso com a Modernização e Crescimento





Nesta terça-feira (04), o Maringá FC deu um passo importante em direção à modernização de sua infraestrutura ao inaugurar sua nova sala de imprensa no Centro de Treinamento (CT). O novo ambiente, quatro vezes maior do que o anterior, marca um grande avanço na estruturação do clube e é um reflexo do compromisso com a melhoria contínua e a valorização dos profissionais da comunicação.





Modernidade

Com um design moderno e funcional, a nova sala de imprensa oferece um espaço climatizado, mobiliário sob medida e áreas de trabalho confortáveis. Além disso, um dos destaques do ambiente é o painel de LED, que será utilizado para as entrevistas coletivas, proporcionando uma experiência mais dinâmica e visível para os patrocinadores, que terão seus logotipos em destaque no fundo das gravações. O novo sistema de som e os painéis de LED no cenário elevam ainda mais a qualidade do local, fazendo com que o espaço seja comparável ao de clubes de primeira divisão nacional.





Celebração

A inauguração foi celebrada com um café da manhã especial para os profissionais da imprensa, que tiveram a oportunidade de conhecer de perto o novo local. Durante a primeira coletiva realizada no ambiente, o treinador Jorge Castilho, o presidente João Victor Mazzer e os atletas Rhuan e Moraes abordaram as novidades no clube, o crescimento do Maringá FC e as expectativas para a principal semana da temporada 2025 até o momento. Eles destacaram a importância das definições para a vaga na Copa do Brasil e no Campeonato Paranaense, que são momentos decisivos para a equipe, que vive um excelente e importante momento da temporada.





A nova sala de imprensa não será utilizada apenas para entrevistas coletivas, mas também funcionará como auditório, sediando eventos e reuniões com os elencos, com um foco especial nos atletas da base, mas também atendendo ao time profissional.





Mais Investimentos

Além dessa importante conquista, o Maringá FC segue realizando uma série de reformas no seu CT, com um investimento superior a 1,5 milhão de reais. A academia, os dormitórios, o restaurante e a área de lazer receberam melhorias significativas, criando um ambiente mais moderno e confortável para todos os envolvidos no clube. O clube também está projetando mais reformas e investimentos para o futuro, incluindo a construção de um possível “Centro de Treinamento 2”, que ampliaria ainda mais a estrutura e a capacidade de apoio aos atletas.





Desenvolvimento

Essas ações reforçam o compromisso do Maringá FC com o seu crescimento e desenvolvimento, priorizando o conforto e a qualidade para seus jogadores, comissão técnica e profissionais da comunicação. O investimento contínuo na infraestrutura do clube evidencia o foco no aprimoramento e na excelência, com vistas a fortalecer a base e o time profissional, e garantir que o Maringá FC continue crescendo de forma sólida e estruturada.





