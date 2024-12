Maringá FC confirma retorno de Zé Vitor e anuncia Cristovam.

Maringá FC anuncia a contratação do lateral Cristovam e o retorno do meio-campista Zé Vitor





O Maringá Futebol Clube segue se reforçando para a temporada 2025 e neste sábado, 28, o clube confirmou a contratação do lateral direito Cristovam, de 34 anos, que estava no Brusque, e o retorno do meio-campista Zé Vitor, de 24 anos, que estava emprestado ao Athletico Paranaense.





Atletas

Os dois atletas foram integrados ao elenco e já estão treinando com foco na temporada de 2025, quando o Dogão irá disputar o Paranaense, a Copa do Brasil e o Brasileirão Série C. O novo lateral direito do clube, Cristovam Roberto Ribeiro da Silva, é natural de Feira de Santana – BA, e iniciou a sua carreira nas categorias de base do Internacional e do Corinthians. O atleta também atuou na Eslováquia e na Coréia do Sul, além de outros tradicionais clubes brasileiros como Ceará, Guarani, Paraná Clube, CSA, Criciúma e, por último, Brusque.





Fala Cristovam

Ele se diz motivado com a oportunidade de vestir a camisa do Maringá Futebol Clube. “Estou feliz, motivado, o Maringá é um clube que já acompanho há alguns anos, gosto do estilo de jogo, acredito que casa bem com as minhas características e espero contribuir dentro de campo para conquistarmos todas as nossas metas em 2025”, disse o novo camisa 2 do MFC, que assinou contrato definitivo até novembro de 2026.





Muito bom o Retorno do Zé

Já José Vitor Silva Nevez, o Zé Vitor, é um velho conhecido do torcedor. O atleta foi um dos destaques na campanha do vice-campeonato paranaense de 2024, marcando um gol e dando duas assistências em 18 jogos. Após a competição, o meio-campista foi emprestado ao Athletico Paranaense para a disputa da Série A do Brasileiro.





Fala Zé

“Feliz demais em voltar ao Maringá, um clube que me recebeu muito bem, que me ajudou a potencializar o meu futebol e chego com fome, como diz o Tiago (diretor de futebol), para fazer um grande ano em 2025”, projetou Zé Vitor, que volta a utilizar a camisa 18 do Dogão.





Importância dos reforços

O diretor de futebol Tiago Reinis, explica a importância, tanto do retorno do Zé Vitor, quanto da contratação do Cristovam. “São dois atletas que nos agregam muito, que chegam para elevar ainda mais o patamar do nosso plantel e estamos felizes que conseguimos trazê-los. O Cristovam é um atleta que já conhecemos, que tentamos trazer em outros anos e não conseguimos, acostumado a jogar Série B de Brasileiro como protagonista e o Zé nós já conhecemos, sabemos do potencial, quer voltar a ter frequência em campo e aqui tem tudo para ele se destacar novamente e nos ajudar a conquistar nossas metas em 25”, explicou Reinis.





Treinamentos

O Maringá segue treinando forte diariamente nesta pré-temporada e no dia 5 de janeiro, terá o terceiro desafio do Torneio Paraná de Verão, diante do Cianorte, no Estádio Regional Willie Davids, às 18h00. A entrada para assistir a partida será apenas um quilo de alimento não perecível.





Atletas já confirmados para 2025:





Goleiros: Dheimison, Rafael William e João Gabriel;

Laterais: Caio Alberto e Cristovam;

Zagueiros: Ronald Carvalho, Tito, Max Miller, João Felix e Luiz Neto;

Meio-campistas: Rodrigo Santos, Iago Santana, Sávio, Léo Ceará, Lucas Bonifácio, Parrudo, Lucas Black, Vitinho, Danielzinho, Henrique Araújo e Zé Vitor;

Atacantes: Maranhão, Júlio Rodrigues, Moraes, Negueba, Robertinho e Gledson Júnior, Ronald Barcellos e Mirandinha





Por assessoria de imprensa





VIVA O JOGO CELEBRE CADA MOMENTO!