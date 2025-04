CBF confirma João Vitor Mazzer como novo representante da Série C no CNC

Presidente do Maringá Futebol Clube, João Vitor Mazzer, foi eleito o representante do Conselho Nacional dos Clubes da Série C









O presidente do Maringá Futebol Clube, João Vitor Mazzer, de 39 anos, será o representante do Conselho Nacional dos Clubes (CNC) da Série C, um órgão consultivo e deliberativo ligado à CBF. A definição foi realizada nesta terça-feira, 8, por votação, em uma reunião do conselho técnico com todos os presidentes dos clubes participantes.





João Vitor Mazzer faz parte da diretoria do Maringá FC desde novembro de 2016, como diretor de Marketing e, desde 2020, é também presidente da equipe. Sendo representante do CNC, Mazzer terá como função, representar os interesses dos clubes nas discussões e decisões sobre o futebol nacional, especialmente em temas como calendário, regulamentos, direitos de transmissão, competições e outras pautas estratégicas.





Segundo ele, o objetivo é de lutar pelos interesses coletivos dos times em cada uma das divisões. “A função de ser um representante dos clubes no CNC é ajudar a CBF a enxergar a realidade da divisão, de modo mais organizado, quanto organizar as demandas, as necessidades e prioridades dos clubes participantes. Estaremos juntos e queremos ver a Série C crescer e se fortalecer. Feliz pela confiança que os clubes depositaram em mim e também no Maringá Futebol Clube”, explicou Mazzer.





Para o presidente da Federação Paranaense de Futebol, Helio Cury Filho, o Paraná ter um representante no conselho mostra a relevância e destaque do futebol Paranaense. “É muito importante termos alguém do Paraná lá, porque esse conselho funciona de forma consultiva. São eles que levam as necessidades e pedidos de melhoria das competições à CBF. Não tenho dúvida de que o João Vitor é altamente qualificado e a pessoa mais indicada pra representar não só o futebol paranaense, mas também o futebol brasileiro no CNC”, disse Cury.





Todas as divisões contam com presidentes e clubes que integram a CNC. O Maringá FC, por meio de seu presidente foi o escolhido para a Série C, para representar a Série B, Volta Redonda e Botafogo – SP, e na Série A, Internacional, Flamengo, Fortaleza, São Paulo e Vasco. A Série D ainda será definida.





O Maringá FC estreia na competição nacional neste domingo, 13, diante do Guarani, fora de casa, às 16h00. Os jogos serão transmitidos pelo canal Nosso Futebol, por meio do Pay-per-view pela Sky e Claro. Um jogo por rodada será com sinal aberto pelo canal da emissora no Youtube.