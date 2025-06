Maringá FC: Renovação, Reforço e Novidades na Pausa da C

Maringá FC se movimenta na pausa da Série C: Renovação, reforço e atualizações do elenco

Aproveitando a janela no calendário da Série C do Campeonato Brasileiro , o Maringá Futebol Clube não perdeu tempo e promoveu mudanças significativas em seu elenco e estrutura. Entre as novidades anunciadas nesta quinta-feira (4), destacam-se a renovação de contrato de um ídolo da torcida, a chegada de um experiente goleiro e atualizações sobre o departamento médico e saídas de jogadores.

Ídolo Matheus Moraes estende vínculo até 2028

Um dos pilares do ataque e figura carimbada na história recente do Dogão, Matheus Moraes , de 25 anos, teve seu contrato renovado até o final de 2028. Esta é a segunda passagem do atacante pelo clube, iniciada em 2021, período em que se consolidou como peça fundamental da equipe.

Com números expressivos – 88 jogos, o que o coloca como o quarto atleta com mais partidas pelo Maringá, e 22 gols, sendo o segundo maior artilheiro da história do clube, atrás apenas de Cristiano (26) –, Moraes continua sendo decisivo em 2025. Ele lidera a artilharia do time na temporada, com 11 gols em 27 jogos.

"O Maringá é minha casa", declarou Moraes, reforçando seu vínculo com o clube que o acolheu após um período desafiador marcado por lesões. "Meu maior sonho é conquistar acessos e títulos aqui", completou o atacante, demonstrando ambição para os próximos anos.

Experiência internacional para o gol: Tony Batista é o novo reforço

Para fortalecer a meta tricolor, o Maringá FC anunciou a contratação do goleiro Tony Batista, de 32 anos. O jogador chega do Bylis Ballsh, da Albânia, trazendo na bagagem uma vasta experiência no futebol nacional e internacional.

Natural de Rio Verde (GO), Tony iniciou sua trajetória no Vila Nova e defendeu clubes como Atlético Goianiense, Anapolina e Guarani. Sua carreira fora do Brasil inclui passagens por Portugal (União Madeira, Leixões, Cova Piedade), Arábia Saudita e Irã, antes de sua experiência no futebol albanês.

"Estou feliz em retornar ao Brasil, principalmente para um projeto promissor como o do Maringá FC", afirmou Batista. "É um clube com ambições, e fazer parte disso me motiva muito". O goleiro se apresenta nesta sexta-feira (5) para iniciar os trabalhos no CT do clube.

Saídas e atualizações do departamento médico

O clube também confirmou as rescisões contratuais, em comum acordo, dos atletas Léo Costa e Luan Santos. Ambos estavam emprestados – Costa para a Inter de Limeira e Santos para o Ansan Greeners (Coreia do Sul) – e defenderam o Maringá em 2024. O clube agradeceu os serviços prestados e desejou sucesso aos jogadores.

No departamento médico, a notícia envolve o meio-campista Lucas Bonifácio, de 24 anos. O atleta sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho esquerdo durante o confronto contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Após avaliação, a equipe médica, liderada pelo Dr. Gilson Kuroda, optou por um procedimento cirúrgico.

A cirurgia de sutura do menisco foi realizada com sucesso nesta quinta-feira (5). Bonifácio já iniciou a recuperação, com um tempo estimado de retorno aos gramados de aproximadamente seis meses. Todo o processo será conduzido pelo departamento de saúde e performance do clube.

Foco na sequência da temporada

Com a renovação de uma peça chave, a chegada de um reforço experiente e a definição de saídas, o Maringá FC busca ajustar o elenco para os desafios da Série C e demais competições. A pausa no campeonato serve como um período estratégico para o clube se fortalecer dentro e fora de campo.