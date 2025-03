Maringá Futebol Clube Anuncia dois reforços para temporada 25

Maringá Futebol Clube contrata atacante do Cruzeiro e zagueiro do Oeste

_Os atletas Fernando e Tavares foram confirmados nesta quinta-feira, 13, para a sequência da temporada 2025 do Dogão_





O Maringá Futebol Clube, que já havia confirmado a contratação do lateral esquerdo Jonathan Nascimento, de 22 anos, na última terça-feira, 11, anunciou mais dois reforços nesta quinta-feira, 13, o zagueiro Cauã Tavares, de 20 anos, que estava no Oeste, e o atacante Fernando, de 19 anos, destaque das categorias de base do Cruzeiro.





Cauã Tavares Cruz, começou a sua carreira no Taboão da Serra, passou pela Chapecoense, pelo futebol português, no Lank Vilaverdense, até chegar ao Oeste. Em 2024 o atleta foi destaque da equipe paulista da Copa São Paulo e despertou interesse de diversos outros clubes do Brasil. Segundo ele, a escolha pelo Maringá, onde assinou em definitivo até dezembro de 2027, foi pelo projeto e pela projeção que a equipe pode dar em sua carreira.





“Feliz e motivado em acertar com o Maringá Futebol Clube, um clube que está com grande visibilidade, que tem uma boa estrutura de trabalho e um projeto fantástico. Por todos esses motivos optei pelo Maringá e acredito que aqui posso evoluir como atleta e ajudar o time em campo a conquistar seus objetivos e continuar crescendo no cenário nacional”, disse Tavares em sua chegada.





O outro reforço confirmado, Luis Fernando Santos Oliveira, vem se destacando na base do Cruzeiro e chega ao Maringá, por empréstimo, até o final de 2025. Natural de São Bernardo do campo, o atleta tem como principais características o drible, a velocidade e a finalização. “O Maringá será um passo muito importante na minha carreira, é um clube em ascensão, que tem um estilo de jogo próprio e que dá oportunidade para jovens atletas. Espero poder ajudar muito em campo a conquistar os objetivos dessa temporada e estou muito motivado para isso”, projetou o novo atacante do Dogão.





O Maringá FC viaja já nesta sexta-feira, 14, para Ponta Grossa, onde enfrenta o Operário, no sábado, 15, às 16h00, pela última rodada da primeira fase do Paranaense. Os dois atletas já estão aptos e à disposição do técnico Jorge Castilho para a partida.





Por assessoria de imprensa.





