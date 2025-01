Jogando na Ligga Arena Maringá FC vence o Andraus

Maringá FC vence Andraus por 3 a 1 fora de casa

Com o resultado, o Tricolor fecha a quinta rodada na quarta colocação, com nove pontos conquistados





O Maringá Futebol Clube conquistou sua terceira vitória no Campeonato Paranaense e chegou a nove pontos na competição, ocupando a quarta colocação no campeonato. O Tricolor foi até Curitiba e venceu o Andraus por 3 a 1, na Ligga Arena, com gols de Léo Ceará, Rodrigo e Júlio Rodrigues. Julio Cesar descontou para o adversário.





Com três vitórias no Paranaense, o Maringá agora quer embalar na competição e volta a jogar na próxima quarta-feira, 29, diante do Rio Branco, no Regional Willie Davids, às 20h00. O técnico Jorge Castilho explicou a importância da vitória fora de casa e de se reencontrar com o torcedor no WD.





“É sempre muito importante vencer, sabemos que ainda temos que melhorar, evoluir, ser mais decisivo quando criarmos oportunidades e estamos trabalhando para isso. Essa vitória nos traz mais confiança e agora precisamos também da confiança do torcedor maringaense, nesse reencontro na próxima quarta-feira. Vamos enfrentar um adversário que vem de uma crescente, que venceu o Cianorte no último jogo e precisamos fazer uma grande partida para conquistar a vitória”, projetou o treinador do Maringá FC.





A delegação do MFC já retornou de Curitiba e terá apenas um trabalho de recuperação muscular (recovery), nesta segunda-feira, voltando aos treinamentos na manhã desta terça, 28, no CT do clube.





Os ingressos para o próximo jogo já estão disponíveis para compra no sitehttps://www.ingressonacional.com.br/evento/30220/maringa-fc-x-rbr , e custam R$ 20,00 meia entrada e R$ 40,00 inteira na arquibancada descoberta e visitantes e, R$ 40,00 meia entrada e R$ 80,00 inteira na arquibancada coberta. Todos que levarem um quilo de alimento não perecível ou ração para cães e gatos, pagam meia entrada.





Por assessoria de imprensa.