Maringa FC Apresenta Promissor Atacante Raí Natalino

Rai Natalino: Perfil Completo do Promissor Atacante do Maringá Futebol Clube





No início da noite de 09 de junho de 2025, o Maringá Futebol Clube surpreendeu a anunciar o jovem e promissor atacante Raí Natalino como reforço para o restante da temporada: "O novo jogador do Maringá, com 1,92 de altura, chega para reforçar o setor ofensivo do Dogão por empréstimo até o fim do Campeonato Paranaense de 2026" disse o clube em sua rede social.

Rai Natalino da Silva Ramos, conhecido simplesmente como Rai Natalino, é um jovem atacante brasileiro que vem ganhando destaque no cenário do futebol nacional. Nascido em 25 de dezembro de 2004, em Uruará (PA), Brasil, ele tem atualmente 20 anos de idade.

Dados Pessoais

Nome Completo: Rai Natalino da Silva Ramos

Data de Nascimento: 25 de dezembro de 2004

Idade: 20 anos

Local de Nascimento: Uruará (PA), Brasil

Nacionalidade: Brasileira

Posição: Atacante (F)

Pé Preferencial: Destro

Número da Camisa: 22

Carreira e Histórico de Clubes

A trajetória de Rai Natalino inclui passagens por diversas equipes, tanto nas categorias de base quanto no nível profissional. Seu histórico mostra a seguinte progressão:

Comercial Tietê [S17] (2021)

São Bento [S20] (2022, 2023, 2024)

São Bento (2022, 2023, 2024)

Atlético Goianiense [S20] (2024, 2025)

Atlético Goianiense (2025)

Em 2024, ele se transferiu para o Atlético Goianiense.

Estatísticas na Temporada 2025

Na temporada de 2025, até o momento das informações disponíveis, Rai Natalino acumulou um total de 15 jogos disputados, somando 501 minutos em campo. Ele marcou 1 gol e contribuiu com 1 assistência.

Detalhes de sua participação por competição na temporada 2025:

Competição Jogos Minutos Gols Marcados (GM) Assistências (ASS) Série B 5 112 0 0 Copa do Brasil 1 29 0 0 Copinha 3 262 1 0 Campeonato Goiano (Goiano) 6 98 0 1 Total 15 501 1 1

J = Jogos, M = Minutos, GM = Gols marcados, ASS = Assistências

Exemplos de participações em jogos recentes mencionados nas fontes:

Atlético Goianiense 1-1 Remo (Participou por 1 minuto)

Avaí 0-0 Atlético Goianiense (Reserva não utilizado)

Atlético Goianiense 1-0 Grêmio Novorizontino (Reserva não utilizado)

Amazonas FC 1-1 Atlético Goianiense (Participou por 5 minutos)

Atlético Goianiense 1-1 Cuiabá (Participou por 86 minutos)

Histórico de Estatísticas por Temporada

Um histórico mais detalhado de jogos, gols e assistências por temporada e equipe inclui:

2025: Atlético Goianiense (12 J, 0 G, 1 ASS), Atlético Goianiense [S20] (3 J, 1 G, - ASS)

2024: Atlético Goianiense [S20] (36 J, 9 G, - ASS), São Bento (20 J, 0 G, - ASS), São Bento [S20] (4 J, 0 G, - ASS)

2023: São Bento (10 J, 1 G, - ASS), São Bento [S20] (8 J, 3 G, - ASS)

2022: São Bento (---), São Bento [S20] (11 J, 0 G, - ASS)

2021: Comercial Tietê [S17] (12 J, 0 G, - ASS)

Títulos

Rai Natalino conquistou um título nas categorias de base: a Copa Goiás Sub-20.