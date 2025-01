Maringá Futebol Clube divulga valores dos ingressos para 2025

Maringá FC divulga valores dos ingressos para a temporada 2025





Clube seguirá com a campanha do ingresso solidário e, ao levar um quilo de alimento não perecível, o torcedor irá continuar pagando meia entrada





Os valores dos ingressos do Maringá Futebol Clube para a temporada 2025 estão definidos. Assim como em 2024, os valores mudarão de acordo com o adversário no Paranaense, Copa do Brasil terá duas possibilidades de valores e primeira fase da Série C está definida, no entanto, em 2025 o setor da arquibancada descoberta estará ainda mais acessível ao torcedor.





No Campeonato Paranaense, os valores partem de R$ 20,00 meia entrada e R$ 40,00 inteira na arquibancada descoberta e R$ 40,00 meia entrada e R$ 80,00 inteira na arquibancada coberta para os jogos diante do São Joseense na primeira rodada, Cianorte na segunda rodada, Rio Branco na sexta rodada e Azuriz na 10ª rodada.





Para os jogos diante do Coritiba, na quarta rodada e Athletico Paranaense, na nona rodada, os valores serão R$ 30,00 meia entrada e R$ 60,00 inteira, na arquibancada descoberta, e R$ 50,00 meia entrada e R$ 100,00 inteira, na arquibancada coberta. O clube também já definiu esses mesmos valores para os jogos das quartas de final, em caso de classificação.





Na Copa do Brasil, os potes estão definidos, mas o sorteio do confronto da primeira fase ainda será realizado. Caso o adversário seja América-MG, Athletico-PR, Atlético – GO, Red Bull Bragantino, Cuiabá ou Juventude, os valores serão R$ 30,00 meia entrada e R$ 60,00 inteira no setor descoberto e R$ 50,00 meia entrada e R$ 100,00 inteira no setor coberto.





Se o adversário for Atlético – MG, Fluminense, Grêmio ou Vasco, os valores serão R$ 40,00 meia entrada e R$ 80,00 inteira no setor descoberto e R$ 60,00 meia entrada e R$ 120,00 inteira no setor coberto.





Já na primeira fase da Série C os valores serão os mesmos da maioria dos jogos do Paranaense, R$ 20,00 meia entrada e R$ 40,00 inteira na arquibancada descoberta e R$ 40,00 meia entrada e R$ 80,00 inteira na arquibancada coberta.





Assim como nos anos anteriores, o Dogão seguirá com a ação social e todos os torcedores terão direito a meia entrada nos jogos levando um quilo de alimento não perecível. Só em 2024, o Maringá FC arrecadou 63 toneladas de alimentos que foram doados à PROVOPAR.





“Definimos os valores dos ingressos de 2025 de uma forma que fique acessível para todos. Realizamos alguns estudos, pesquisa de mercado em outros times e claro, adaptando a nossa realidade. Nas competições que vamos disputar deixamos o setor da descoberta mais acessível em alguns jogos em relação ao ano passado, e na coberta mantivemos o mesmo valor na maioria dos jogos e valorizamos um pouco mais contra o Coritiba e Athletico, assim como na Copa do Brasil, que são grandes adversários que enfrentaremos em casa neste próximo ano. Por outro lado, mantivemos a ação social de meia entrada e lançamos um programa de sócio torcedor que compensa bastante para aquele torcedor que realmente quer ver e participar do crescimento do Maringá”, explicou o presidente João Vitor Mazzer.





Vantagem ao torcedor





O Plano de Sócio Torcedor do Maringá FC em 2025 será o mais completo ao associado da história do clube, isso porque o torcedor terá garantido pelo menos seis jogos na primeira fase do Paranaense, um da primeira fase da Copa do Brasil e mais nove jogos na primeira fase da Série C. Ao todo, serão 16 jogos garantidos no Willie Davids no ano e com direito a um acompanhante nas fases iniciais do Paranaense e do Brasileiro Série C.





Além disso, os planos de 2025 contemplam todos os jogos da temporada, então em caso de classificação para as fases seguintes das competições, o sócio torcedor já terá o seu ingresso também garantido, além de outras vantagens de acordo com cada plano.





Para a próxima temporada o clube definiu três planos: Sócio Maringá Descoberta, Sócio Maringá Coberta e Sócio Maringá Premium. A economia mínima do sócio torcedor no ano será de aproximadamente R$ 475,60 no Plano da Descoberta, R$ 845,50 no Plano da Coberta e R$ 1295,40 no Plano Premium.





Todos os detalhes, vantagens e benefícios estão disponíveis no site oficial do clube (https://maringafc.com.br/socio-maringa/) ou pela central de relacionamento do Sócio Maringá pelo WhatsApp nos números (44) 99858-0647 e (44) 99858-0648.





Por assessoria de imprensa.